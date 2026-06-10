— OM : accord avec Bruno Genesio, mais le départ d’Habib Beye bloque le dossier

L’Olympique de Marseille tient son choix pour la saison prochaine. Après plusieurs jours de discussions, le club phocéen a trouvé un accord avec Bruno Genesio pour lui confier les commandes de l’équipe première. Libre depuis la fin de son aventure avec le LOSC, l’entraîneur français représente aujourd’hui l’option privilégiée par la direction marseillaise pour relancer un projet sportif en pleine recomposition. Mais l’arrivée de Genesio ne peut pas encore être officialisée. Le dossier reste suspendu à une condition essentielle : le départ d’Habib Beye, toujours en poste à l’OM. Tant que la situation du technicien sénégalais n’est pas réglée, Marseille ne peut pas ouvrir pleinement le nouveau cycle qu’il prépare déjà en coulisses.

Beye, un dossier plus sensible qu’un simple changement d’entraîneur

Habib Beye n’est pas un entraîneur comme un autre à Marseille. Ancien joueur et capitaine du club, il conserve un lien fort avec l’OM et une image particulière auprès d’une partie du public marseillais. Son arrivée avait été pensée comme un retour chargé d’affect et d’identité, dans un contexte sportif déjà instable. Aujourd’hui, son avenir s’écrit pourtant loin du banc olympien. Le club souhaite tourner la page, mais le calendrier et les conditions de sortie compliquent l’opération. L’OM doit gérer une séparation propre, juridiquement cadrée et sportivement lisible, afin d’éviter d’ajouter une crise interne à une intersaison déjà tendue. Le cas Beye reste donc le point de blocage principal. Genesio est prêt, Marseille a avancé, mais l’officialisation ne peut intervenir qu’une fois le départ de l’actuel entraîneur définitivement bouclé.

Le temps presse. La saison 2026-2027 de Ligue 1 doit reprendre le week-end du 23 août, avec une première journée déjà identifiée pour l’OM : la réception de Strasbourg. Avant cela, le club devra lancer sa préparation, mettre en place son staff, fixer sa méthode de travail, structurer son mercato et donner une direction au vestiaire…