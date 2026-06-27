L’Ukraine frappe une usine d’armement en Russie et intensifie ses attaques en profondeur

L’Ukraine a mené dans la nuit une nouvelle série de frappes sur le territoire russe, visant une importante usine de défense dans la région de Volgograd. Le président Volodymyr Zelensky a affirmé que l’opération avait touché un site produisant des systèmes d’artillerie et des composants destinés aux lanceurs de missiles.

Selon le chef de l’État ukrainien, des missiles ukrainiens de type Flamingo ont frappé l’usine Titan-Barrikady, provoquant un incendie sur le site industriel. Cette installation est considérée comme un maillon important de l’industrie de défense russe.

Parallèlement, le Service de sécurité d’Ukraine (SBU) a annoncé que ses drones avaient attaqué pour la deuxième fois ce mois-ci la station de pompage de pétrole « Vtorovo », située dans la région russe de Vladimir. D’après les autorités ukrainiennes, cette infrastructure constitue un centre logistique essentiel pour l’acheminement des produits pétroliers vers les consommateurs russes et les marchés d’exportation.

Volodymyr Zelensky a présenté ces opérations comme faisant partie d’une stratégie de pression à long terme contre la Russie. « La portée des sanctions à long terme imposées par l’Ukraine continue de s’étendre », a-t-il déclaré sur Telegram, estimant que ces frappes contribuaient à créer les conditions d’une « paix digne ».

Depuis plusieurs mois, Kiev intensifie ses attaques de drones et de missiles contre les infrastructures énergétiques et les sites de production d’armement situés en profondeur sur le territoire russe. L’Ukraine présente ces opérations comme une réponse aux bombardements répétés menés par la Russie contre Kiev et d’autres villes ukrainiennes.

Alors que le conflit est entré dans sa cinquième année, les combats se poursuivent sur plus de 1 200 kilomètres de front. Dans le même temps, la Russie continue de lancer presque chaque nuit des vagues de drones contre les villes et les infrastructures ukrainiennes, alimentant une escalade militaire qui ne montre aucun signe d’apaisement.