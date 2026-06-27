À la frontière États-Unis–Mexique, des évêques catholiques lancent un appel fort en faveur des migrants

Plus d’une centaine d’évêques, de prêtres, de religieuses et de fidèles catholiques ont participé vendredi à une procession à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour appeler les autorités américaines à traiter les migrants avec dignité, respect et humanité. L’événement s’est déroulé à Nogales, à cheval entre l’Arizona et l’État mexicain de Sonora.

Organisée dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire des États-Unis, la cérémonie a relié les deux villes jumelles de Nogales. Après une messe célébrée à l’église du Sacré-Cœur de Jésus, qui surplombe la clôture frontalière, les participants ont traversé ensemble la frontière en récitant le chapelet, rejoints par des responsables religieux et des fidèles venus du côté mexicain.

Lors de son homélie, l’évêque de Tucson, James Misko, a insisté sur l’importance de l’unité et de la paix. « Nous voulons être unis et en paix. C’est là l’essence même de l’Église », a-t-il déclaré, alors que plusieurs responsables catholiques dénoncent un durcissement des politiques migratoires américaines et la stigmatisation des migrants.

La procession intervient peu après une décision de la Cour suprême des États-Unis concernant les migrants, dans un contexte où le débat sur l’immigration reste particulièrement tendu. Plusieurs évêques américains ont récemment exprimé leur inquiétude face à ce qu’ils considèrent comme une campagne de dénigrement visant les personnes migrantes.

Les conditions climatiques extrêmes ont également marqué cette journée de recueillement. Sous une température atteignant près de 36 °C, les participants ont poursuivi leur marche malgré la chaleur. Sœur Eileen McKenzie, religieuse franciscaine engagée auprès des migrants dans la région d’Ambos Nogales, a rappelé que ces températures pouvaient être mortelles pour les personnes tentant de traverser la frontière.

Cette mobilisation s’inscrit dans une série d’initiatives de l’Église catholique en faveur des migrants. Le pape Léon XIV doit d’ailleurs commémorer le 4 juillet la question migratoire à Lampedusa, l’île italienne devenue un symbole des traversées de migrants vers l’Europe.