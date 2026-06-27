Accouchements en pleine canicule : des hôpitaux sans climatisation dénoncés

La vague de chaleur qui frappe actuellement la France révèle les failles criantes de l’équipement hospitalier. À l’hôpital de la Tronche en Isère, Camille vient d’accoucher de jumeaux prématurés dans une chambre où le thermomètre affiche 42 degrés. Confinée avec ses nouveau-nés dans un espace de 17 mètres carrés, elle décrit une situation insoutenable : « On est passés en mode survie, on cuit ». Ce cas n’est pas isolé. Dans de nombreux établissements français, les températures dans les chambres dépassent les 30 degrés, et peuvent atteindre 36 degrés selon les services, alors que 50 départements restent en vigilance rouge canicule.

Des chambres transformées en fournaises

L’absence de climatisation dans la plupart des hôpitaux français transforme les séjours en épreuve pour les patients et le personnel soignant. À l’hôpital Saint-Luc de Woluwe-Saint-Lambert en Belgique, même scénario : des malades dénoncent des chambres étouffantes, sans climatisation ni même ventilateurs disponibles, avec des températures oscillant entre 33 et 34 degrés. Face à cette urgence, certains établissements ont pris des mesures radicales en déprogrammant des opérations non urgentes pour ne pas surcharger les services de secours et préserver les patients les plus fragiles. Plusieurs événements ont également été annulés ce week-end pour les mêmes raisons.

Personnel et patients sonnent l’alarme

Médecins et patients poussent un cri d’alarme collectif sur l’impréparation des structures hospitalières face aux épisodes caniculaires, désormais récurrents. Le personnel soignant dénonce des conditions de travail dégradées qui compliquent la prise en charge, tandis que les malades, parfois affaiblis, subissent une chaleur écrasante dans des lieux censés favoriser leur rétablissement. Cette situation met en lumière un déficit d’investissement dans des équipements pourtant essentiels pour assurer la sécurité des soins en période estivale.