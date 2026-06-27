Vučić annonce sa démission et des élections anticipées en Serbie

Le président serbe Aleksandar Vučić a annoncé samedi qu’il quitterait ses fonctions dans les prochaines semaines, ouvrant la voie à une élection présidentielle et à des élections législatives anticipées après des mois de manifestations antigouvernementales.

Au pouvoir depuis treize ans, Vučić a fait cette déclaration lors d’un rassemblement de ses partisans à Belgrade. Son second et dernier mandat présidentiel devait initialement s’achever à la mi-2027.

Cette annonce intervient après près d’un an et demi de mobilisation étudiante et citoyenne contre le gouvernement, déclenchée par l’effondrement du toit d’une gare à Novi Sad en novembre 2024, une catastrophe qui avait coûté la vie à seize personnes. Les manifestants dénoncent la corruption et réclament des réformes politiques, ainsi que l’organisation d’élections anticipées.

Il y a quelques jours, des étudiants se sont rassemblés à Novi Sad pour rendre hommage aux victimes de l’accident et renouveler leur appel à un scrutin anticipé. Une nouvelle manifestation est prévue dimanche à Kraljevo, dans le sud-est du pays.

« Je ne serai président que pendant quelques semaines, puis je démissionnerai », a déclaré Vučić devant ses sympathisants.

Son départ marquera la fin d’une longue période de domination politique en Serbie. Les prochaines élections devraient constituer un test majeur pour le pouvoir en place, alors que la contestation populaire s’est intensifiée ces derniers mois et que l’opposition espère transformer cette dynamique en succès électoral.