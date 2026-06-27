Des milliers de Hongrois défilent à la Pride de Budapest après la défaite de Viktor Orban

Des milliers de personnes ont participé samedi à la Marche des fiertés de Budapest, la première organisée depuis la défaite électorale de l’ancien Premier ministre Viktor Orban en avril. Plus de 10 000 manifestants ont bravé une chaleur estivale exceptionnelle pour parcourir les rues de la capitale hongroise, brandissant de grands drapeaux arc-en-ciel et de l’Union européenne.

L’édition 2026 marque un tournant politique. L’année précédente, la Pride s’était transformée en vaste manifestation contre le gouvernement après qu’Orban avait tenté d’interdire l’événement dans le cadre de sa politique restrictive à l’égard des droits des personnes LGBTQ+. Cette fois, l’interdiction a été levée à la suite de la victoire électorale du parti de centre-droit Tisza, dirigé par Peter Magyar.

Les participants ont affiché un optimisme inédit quant à l’avenir des droits des personnes LGBTQ+ en Hongrie. Fanni Fajth, une étudiante de 18 ans présente au défilé, a déclaré espérer que le changement de gouvernement permettra enfin des avancées sur des sujets tels que le mariage et l’adoption.

« Tout le monde est tellement plus optimiste. Je pense que ce serait merveilleux si, après toutes ces années, nous avions enfin les mêmes droits », a-t-elle confié.

Durant ses années au pouvoir, Viktor Orban avait fait des « valeurs chrétiennes » un pilier de son discours politique. Son gouvernement avait adopté plusieurs lois controversées limitant les droits des personnes LGBTQ+, notamment en interdisant le changement de sexe sur les documents officiels, en restreignant l’adoption par les couples de même sexe et en limitant la visibilité des questions liées à l’homosexualité et à la transidentité auprès des mineurs.

La forte participation à cette édition de la Pride est perçue par de nombreux observateurs comme le symbole d’un climat politique plus ouvert et d’un espoir de réformes après des années de tensions autour des droits des minorités sexuelles en Hongrie.