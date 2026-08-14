Raul Castro réapparaît à La Havane pour le centenaire de la naissance de Fidel

Raul Castro réapparaît à La Havane pour le centenaire de Fidel Castro, suscitant une ovation au théâtre Karl Marx. Bien qu'absent depuis plusieurs mois, cette célébration se déroule dans un contexte de crise économique aiguë, exacerbée par la politique de pression des États-Unis. Son influence politique demeure, malgré l'absence de poste officiel.

Absent de la scène publique depuis plusieurs mois, l’ex-président cubain Raul Castro, 95 ans, a été ovationné jeudi au théâtre Karl Marx de La Havane lors d’une cérémonie marquant le centième anniversaire de la naissance de son frère Fidel. Sa réapparition intervient dans un contexte de crise profonde pour l’île, sous pression maximale des États-Unis.

Vêtu de son uniforme vert olive habituel, Raul Castro a fait son entrée au théâtre Karl Marx de La Havane dans la soirée du 13 août, accueilli par une ovation du public. Il a pris place dans un fauteuil aux côtés de Dalia Soto del Valle, veuve de Fidel Castro, qui se montre rarement lors d’événements officiels. Vers la fin de la représentation, il s’est levé et a invité la salle à applaudir.

La cérémonie célébrait le centenaire de la naissance de Fidel Castro (1926-2016), qui a dirigé Cuba de 1959 à 2008. La troupe de théâtre pour enfants La Colmenita, l’une des favorites du « Lider Maximo », était à l’affiche. Le Parti communiste cubain organise depuis plusieurs jours expositions, concerts et conférences en hommage au défunt dirigeant.

La dernière apparition publique de Raul Castro remontait au 1er mai, devant l’ambassade américaine à La Havane, où il était apparu fragilisé. Il avait ensuite été aperçu à la télévision d’État lors de deux événements en juin. Bien qu’il n’occupe aucun poste officiel au sein du gouvernement ou du Parti communiste, il conserve une influence réelle sur les décisions politiques et la loyauté des forces armées.

L’ex-président est par ailleurs inculpé depuis mai par la justice américaine à Miami, pour la mort de quatre ressortissants américains après l’interception, en 1996, de deux petits avions d’un groupe anticastriste. Raul Castro était alors ministre de la Défense.

Cet anniversaire survient dans un contexte particulièrement difficile pour Cuba. L’île fait face à de graves pénuries alimentaires et hydriques, ainsi qu’à des coupures d’électricité chroniques. L’administration Trump applique une politique de « pression maximale » contre La Havane, renforcée depuis le renversement du président vénézuélien Nicolas Maduro début janvier lors d’une opération militaire américaine. Le Venezuela était jusqu’alors le principal allié de Cuba.

En janvier, Washington a bloqué l’approvisionnement en carburant de l’île, provoquant la pire crise économique et énergétique depuis des décennies. Des sanctions ont depuis visé des dirigeants, des entreprises et des institutions cubaines. Donald Trump affirme que Cuba, située à 150 kilomètres des côtes de Floride, représente « une menace extraordinaire » pour la sécurité nationale américaine et a menacé à plusieurs reprises de « prendre le contrôle » du pays.

Mercredi, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth, en déplacement au Panama, a déclaré devant des journalistes que « toutes les options sont sur la table, y compris les options militaires » concernant Cuba. « Cuba aurait intérêt à prendre en compte la détermination du président Trump à affirmer les prérogatives stratégiques américaines », a-t-il ajouté.

En juin, la présidence cubaine avait annoncé que Raul Castro avait approuvé des réformes économiques présentées comme le plus grand changement de modèle depuis l’adoption du communisme par l’île, il y a près de 70 ans.