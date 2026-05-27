Le parquet de Paris enquête sur une possible opération étrangère visant des candidats LFI

Le parquet de Paris a ouvert une enquête afin d’éclaircir une possible opération d’ingérence étrangère ayant ciblé plusieurs candidats de La France insoumise pendant les élections municipales de 2026. Les investigations portent notamment sur des campagnes de désinformation et de dénigrement diffusées en ligne contre plusieurs figures du mouvement.

Parmi les faits dénoncés figurent de fausses accusations relayées sur internet, des visuels de campagne falsifiés ou encore des publications diffusées sur les réseaux sociaux et des plateformes de vente en ligne. Les députés Sébastien Delogu, François Piquemal et David Guiraud affirment avoir été directement visés durant leur campagne municipale.

La piste d’une opération menée depuis Israël

Selon plusieurs éléments cités dans le dossier, cette campagne aurait été opérée depuis Israël par des structures privées évoquées dans la presse française et israélienne. Les responsables insoumis estiment avoir été ciblés en raison de leurs prises de position en faveur de la cause palestinienne.

Le parquet de Paris précise toutefois qu’aucune implication formelle d’un État étranger n’est établie à ce stade. L’enquête vise désormais à déterminer si ces opérations relèvent d’une tentative coordonnée d’influence électorale. Les investigations portent notamment sur des faits potentiels “d’intelligence avec une puissance étrangère”, de manipulation du suffrage et de diffusion de contenus trompeurs en ligne.