La France et la Slovaquie réclament le retrait d’Ousmanov des sanctions européennes

Paris aurait rejoint Bratislava pour demander la radiation de l’oligarque russo-ouzbek Alicher Ousmanov de la liste des sanctions de l’Union européenne, à quelques jours du renouvellement du régime prévu le 15 septembre. Cette position suscite une vive irritation parmi les autres États membres.

La manœuvre est jugée malvenue par de nombreuses capitales européennes. La France aurait pris position aux côtés de la Slovaquie pour réclamer le retrait d’Alicher Ousmanov de la liste des personnes sanctionnées par l’UE en raison de leur soutien au régime de Vladimir Poutine et à l’effort de guerre russe en Ukraine. Quatre sources proches du dossier ont confirmé cette évolution, décrivant une « énorme frustration » chez les autres États membres.

Ousmanov est un milliardaire né en Ouzbékistan, qui a bâti sa fortune dans les métaux, les mines, les télécommunications et la technologie. Il est considéré comme proche du Kremlin. La Slovaquie réclame depuis plusieurs mois sa radiation, ainsi que celle de l’oligarque Mikhail Fridman, et avait déjà soulevé ces exigences lors du dernier renouvellement des sanctions en mars.

Le régime de sanctions de l’UE cible actuellement plus de 3 000 personnes et entités liées au complexe militaro-industriel russe. Il doit être reconduit avant le 15 septembre. Les États membres sont soumis à une pression croissante pour trouver un accord, d’autant que le renouvellement requiert l’unanimité : un seul pays peut y opposer son veto.

Paris présenterait la radiation d’Ousmanov comme un compromis destiné à débloquer la position slovaque, estimant que Bratislava ne renoncera pas une nouvelle fois à ses deux demandes. Un diplomate européen, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que cette initiative « a suscité de nombreuses questions sur les motivations — il semble que des raisons surtout économiques soient en jeu » et que « les autres États membres ne comprennent pas bien cette position ».

Cette tension intervient dans un contexte de montée des menaces hybrides sur le continent, illustrée récemment par une tentative d’attaque de drone contre l’aéroport de Leipzig, en Allemagne. Un porte-parole de la représentation permanente de la France auprès de l’UE a indiqué que Paris soutient le renouvellement des sanctions, refusant toutefois de commenter le fond des discussions au nom de leur confidentialité.

Les ambassadeurs des Vingt-Sept doivent se retrouver lundi pour tenter de dégager un accord politique. Sur la table figure également un passage du cycle de renouvellement des inscriptions individuelles de six à douze mois, une formule déjà adoptée en juillet pour les sanctions sectorielles.