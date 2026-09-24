Discord déploie sa vérification d’âge remaniée après une polémique sur la vie privée

Discord déploie un nouveau système de vérification d’âge, suite à des critiques sur sa protection de la vie privée. Initialement controversé, il impose désormais une estimation automatique de l’âge, tout en offrant plusieurs options aux utilisateurs pour prouver leur majorité, une décision visant à restaurer la confiance des utilisateurs après une fuite de données.

La plateforme de messagerie communautaire a commencé à déployer un nouveau système d’estimation de l’âge de ses utilisateurs, profondément revu après un mouvement de protestation et une fuite de données compromettante.

Discord a lancé ce jour le déploiement progressif de son système de vérification d’âge, destiné à restreindre l’accès aux contenus réservés aux adultes. Le déploiement mondial devrait prendre quelques jours avant d’atteindre l’ensemble des comptes.

Le dispositif initial, annoncé en février, prévoyait d’imposer aux utilisateurs souhaitant accéder à des serveurs ou des canaux à contenu sensible de télécharger une pièce d’identité officielle ou de se soumettre à une reconnaissance faciale. Cette approche avait suscité une vive opposition au sein de la communauté, préoccupée par les risques pour la vie privée.

Ces inquiétudes ont été amplifiées par un incident survenu en 2025 : des pirates informatiques avaient dérobé les documents d’identité de 70 000 utilisateurs de Discord auprès d’un prestataire tiers que la plateforme utilisait pour la vérification d’âge au Royaume-Uni et en Australie. La brèche avait mis en lumière la vulnérabilité des systèmes centralisés de collecte de données biométriques ou documentaires.

Face à ces critiques, Discord a revu sa copie. Le directeur technique et cofondateur de la plateforme, Stanislav Vishnevskiy, a présenté la veille du lancement les contours du nouveau dispositif, qui repose désormais sur une estimation automatique de l’âge et propose plusieurs options supplémentaires aux utilisateurs pour justifier leur majorité, sans que les détails exhaustifs de ces alternatives aient été rendus publics à ce stade.