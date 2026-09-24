G20 : le Kremlin étudie l’invitation américaine adressée à Vladimir Poutine

Le Kremlin évalue l'invitation de Washington à Vladimir Poutine pour le G20 de Miami en décembre. Cette participation, bien que non confirmée, pourrait signaler une volonté de dialogue entre les États-Unis et la Russie, malgré les tensions persistantes liées à la guerre en Ukraine et l'isolement diplomatique de Moscou.

Le Kremlin n’a pas encore décidé si Vladimir Poutine se rendra au prochain sommet du G20 organisé aux États-Unis. L’invitation a été rendue publique mercredi 23 septembre par le secrétaire d’État américain Marco Rubio, après un entretien à New York avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Washington souhaite que le président russe participe au sommet prévu en décembre à Miami, en Floride. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a indiqué que Moscou était « reconnaissant » pour cette invitation et qu’une décision serait prise par les canaux diplomatiques.

Pour l’administration Trump, ce rendez-vous pourrait offrir une nouvelle occasion de dialogue avec Moscou. Marco Rubio a expliqué que le G20 permettrait à Vladimir Poutine de rencontrer Donald Trump mais aussi d’échanger avec d’autres dirigeants internationaux. Il a toutefois précisé qu’aucun nouveau sommet bilatéral entre les présidents américain et russe n’était encore arrêté. Les deux hommes s’étaient déjà rencontrés en Alaska en août 2025, tandis que les contacts entre Washington et Moscou se poursuivent malgré l’absence d’avancée décisive sur la guerre en Ukraine.

Une invitation alors que les négociations sur l’Ukraine restent bloquées

Le geste américain intervient dans un contexte diplomatique toujours tendu. Avant même la rencontre Rubio-Lavrov, Dmitri Peskov déclarait qu’il n’existait toujours pas, selon Moscou, de conditions permettant de passer à de véritables négociations de paix avec l’Ukraine, tout en assurant que la Russie restait ouverte à des discussions. Kiev réclame pour sa part une rencontre entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump et Vladimir Poutine, mais le Kremlin continue de poser des conditions que les autorités ukrainiennes refusent.

Washington tente parallèlement d’obtenir des mesures limitées de désescalade. Après sa rencontre avec Sergueï Lavrov, Marco Rubio a notamment évoqué la possibilité d’un accord sur l’arrêt des frappes visant certaines infrastructures énergétiques. Il a reconnu qu’une telle entente ne constituerait pas une paix, mais pourrait servir de première étape. De son côté, Sergueï Lavrov a déclaré devant le Conseil de sécurité de l’ONU que la Russie n’entendait pas interrompre ses opérations militaires pendant d’éventuelles négociations.

Le retour éventuel de Poutine dans un grand sommet occidental

La participation de Vladimir Poutine aurait aussi une portée diplomatique forte. Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, le président russe a fortement réduit sa présence physique dans les grands sommets organisés dans les pays occidentaux. Son déplacement à Miami constituerait donc un événement politique important, d’autant que plusieurs membres européens du G20 restent parmi les principaux soutiens militaires et financiers de Kiev.

Les États-Unis assurent cette année la présidence du G20 et multiplient déjà les réunions ministérielles sur leur territoire. Début septembre, la Russie avait notamment participé à la réunion des ministres chargés de l’innovation en Caroline du Nord. Le sommet des dirigeants doit permettre à Washington de réunir les principales économies mondiales dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, les tensions commerciales et les rivalités avec la Chine.

Moscou garde pour l’instant toutes ses options ouvertes

La réponse prudente du Kremlin laisse donc plusieurs scénarios possibles. Vladimir Poutine peut accepter l’invitation, envoyer un représentant de haut niveau ou finalement renoncer au déplacement. Dmitri Peskov a indiqué qu’aucune décision n’avait été prise et que la question serait examinée par voie diplomatique. À ce stade, l’invitation américaine ne signifie pas davantage qu’un sommet Trump-Poutine aura lieu en marge du G20.

Elle confirme en revanche la volonté de l’administration Trump de maintenir un canal direct avec Moscou malgré le blocage du dossier ukrainien. Pour la Russie, une présence à Miami offrirait aussi l’occasion de rompre partiellement l’isolement diplomatique voulu par plusieurs pays occidentaux depuis 2022. La décision du Kremlin sera donc suivie autant pour sa portée sur les négociations ukrainiennes que pour ce qu’elle dira de l’état des relations entre Washington et Moscou.