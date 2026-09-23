Plus de 30 °C en plein début d’automne : pourquoi le risque d’incendie persiste dans le Sud

Depuis le 22 septembre, le sud de la France connaît des températures automnales anormalement élevées, dépassant les 30 °C, exacerbes par une sécheresse persistante. Ce climat favorise le risque d'incendies tardifs, obligeant les services de secours à adapter leur surveillance et leurs moyens jusqu'à la fin de l'automne.

L’automne arrive sur le calendrier, mais pas vraiment sur les thermomètres. Ce 22 septembre, plusieurs secteurs du sud de la France connaissent encore des températures dépassant les 30 °C, très supérieures aux normales de saison. À cette chaleur tardive s’ajoutent des sols et une végétation fragilisés par la sécheresse. Dans les zones exposées au mistral ou à la tramontane, quelques heures de vent peuvent suffire à transformer un départ de feu limité en incendie beaucoup plus difficile à maîtriser.

Le danger ne dépend en effet pas uniquement de la température du jour. Après plusieurs semaines sèches, branches, herbes et broussailles perdent une grande partie de leur humidité et deviennent un combustible particulièrement efficace. Même lorsque les nuits commencent à se rafraîchir, une végétation desséchée peut continuer à brûler rapidement. Le vent accélère ensuite la propagation des flammes, transporte des braises et complique considérablement l’intervention des pompiers.

La saison des feux déborde progressivement de l’été

Traditionnellement associé aux mois de juillet et août, le risque d’incendie peut désormais rester élevé bien après la rentrée lorsque les conditions chaudes et sèches persistent. Des températures automnales élevées retardent la réhumidification des sols et de la végétation, tandis que les épisodes venteux caractéristiques du pourtour méditerranéen ne disparaissent évidemment pas avec la fin des vacances. Le calendrier administratif des dispositifs estivaux et celui du risque météorologique ne coïncident donc pas toujours.

Cette prolongation constitue aussi un défi pour les services de secours et les collectivités. Maintenir des moyens mobilisables plus longtemps, surveiller les massifs et adapter les restrictions d’accès devient nécessaire lorsque septembre, voire le début de l’automne, conserve des caractéristiques proches de l’été. La multiplication des épisodes de chaleur tardive pourrait ainsi installer progressivement une nouvelle réalité dans le sud de la France : la période sensible aux incendies ne se termine plus nécessairement avec la rentrée scolaire.