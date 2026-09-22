Le chirurgien esthétique Sydney Ohana mis en cause dans cinq nouvelles affaires: 10 femmes l’accusent de viols, agressions sexuelles et harcèlement

Sydney Ohana, chirurgien esthétique, est mis en cause dans cinq nouvelles affaires de violences sexuelles, portant à dix le nombre de femmes l'accusant de viols et d'agressions. Les faits, commis entre 2007 et 2023, incluent des violences sur mineure et des incivilités dans son milieu professionnel. Ohana conteste les accusations et est sous contrôle judiciaire.

L’affaire judiciaire visant Sydney Ohana prend une nouvelle ampleur. Le chirurgien esthétique est désormais mis en cause dans cinq nouvelles affaires de violences sexuelles. Au total, 10 femmes l’accusent de viols, d’agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel pour des faits présumés commis entre 2007 et 2023. L’une des accusations concerne des faits qui auraient été commis sur une mineure.

Ces nouveaux dossiers viennent s’ajouter aux procédures déjà engagées contre Sydney Ohana. Le chirurgien avait été placé en garde à vue puis mis en examen en mars 2025 pour plusieurs faits dénoncés par des patientes et une professionnelle de santé. Il conteste les accusations portées contre lui et bénéficie de la présomption d’innocence.

Cinq nouvelles affaires et désormais 10 femmes qui l’accusent

Les investigations portent désormais sur des faits présumés répartis sur une période de seize ans. Les accusations concernent plusieurs situations distinctes, certaines dans un cadre médical, d’autres dans la sphère privée.

Une femme affirme notamment avoir été agressée au domicile du chirurgien au printemps 2019. Elle explique s’être retrouvée seule avec lui alors que Sydney Ohana entretenait une relation avec sa sœur. Elle décrit un épisode au cours duquel elle aurait été contrainte à un rapport sexuel. « J’ai été dépassée par les événements, il m’a empoigné le bras, tout s’est figé, j’ai eu peur », affirme-t-elle.

Une autre femme dit avoir entretenu une relation avec le chirurgien après l’avoir rencontré dans un établissement parisien, avant de bénéficier d’injections aux lèvres. Elle dénonce des humiliations ainsi que des violences physiques, psychologiques et sexuelles. Ces accusations doivent désormais être examinées dans le cadre de l’enquête et de l’instruction judiciaire.

Des accusations également liées à son activité professionnelle

Plusieurs témoignages concernent directement l’activité professionnelle de Sydney Ohana. Une ancienne employée affirme que certains comportements à l’égard de patientes et de salariées auraient été banalisés au sein de son environnement professionnel. Elle dit elle-même avoir subi des avances répétées et avoir été contrainte de l’embrasser.

Une autre patiente affirme avoir été hébergée chez le chirurgien en octobre 2017, avant une intervention, et dénonce un viol présumé. Une accusation concerne également une agression sexuelle qui aurait été commise sur une personne mineure. Les circonstances détaillées de ce dernier dossier n’ont pas été rendues publiques.

Ces accusations interviennent alors que plusieurs affaires de violences sexuelles présumées dans le milieu médical ont récemment donné lieu à des procédures judiciaires. Le dossier Joël Le Scouarnec avait notamment conduit à l’ouverture de nouvelles investigations pour des viols et agressions sexuelles.

Sydney Ohana avait déjà été mis en examen en mars 2025

Le chirurgien avait été placé en garde à vue en mars 2025 avant d’être mis en examen pour des viols présumés remontant à octobre et novembre 2017, une agression sexuelle présumée en novembre 2023 ainsi que des faits de harcèlement sexuel qui auraient été commis en septembre 2023.

L’un des premiers dossiers concernait une patiente ayant dénoncé plusieurs viols en 2017, certains dans un cadre professionnel et d’autres au domicile de Sydney Ohana. Une professionnelle de santé avait également raconté qu’en septembre 2023, lors d’une conférence, le chirurgien lui aurait proposé de façon insistante des relations sexuelles avant d’ouvrir son pantalon. Des personnes présentes seraient alors intervenues.

Une troisième femme avait dénoncé des attouchements à la poitrine après une intervention chirurgicale en novembre 2023.

Des situations judiciaires différentes selon les accusatrices

Les procédures concernant les 10 femmes ne se trouvent pas toutes au même stade. Sydney Ohana est mis en examen pour des faits concernant plusieurs d’entre elles, tandis qu’il bénéficie du statut de témoin assisté dans d’autres dossiers.

Cette distinction est importante : une mise en examen intervient lorsqu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation d’une personne aux faits faisant l’objet de l’instruction, tandis que le statut de témoin assisté constitue un niveau procédural différent. Dans tous les cas, aucune de ces situations ne vaut condamnation.

Le chirurgien est placé sous contrôle judiciaire. Des restrictions lui ont notamment été imposées concernant ses déplacements et certaines activités professionnelles impliquant des patientes.

L’Ordre des médecins doit également examiner son dossier

La procédure pénale pourrait être accompagnée d’une procédure disciplinaire. La situation de Sydney Ohana doit être examinée par l’Ordre des médecins, avec la possibilité d’une saisine de la chambre disciplinaire.

Cette procédure est indépendante de l’enquête judiciaire. Elle peut aboutir à des sanctions professionnelles selon les faits qui seraient retenus, sans préjuger des décisions de la justice pénale.

Sydney Ohana conteste les accusations

Sydney Ohana réfute les faits qui lui sont reprochés. Ses avocats ont indiqué qu’il entendait « poursuivre sa collaboration active avec la justice, afin que la vérité puisse être établie ».

Les enquêteurs doivent désormais confronter les déclarations des différentes plaignantes aux éléments matériels, aux témoignages et aux pièces versées aux dossiers. Avec cinq nouvelles affaires et 10 femmes qui le mettent désormais en cause, les accusations visant le chirurgien couvrent une période allant de 2007 à 2023.