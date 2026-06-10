La Patrouille de France survole la statue de la Liberté pour les 250 ans américains

Huit Alpha jets de la Patrouille de France ont effectué mardi 9 juin un survol spectaculaire de la statue de la Liberté à New York. Cette opération aérienne, qualifiée d’exceptionnelle et rarissime par les autorités, s’inscrit dans le cadre des festivités marquant le 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis. Les appareils français ont sillonné le ciel new-yorkais sous le regard de milliers de spectateurs, offrant un témoignage visible de l’amitié historique entre la France et les États-Unis.

Un symbole de l’amitié franco-américaine

La démonstration revêt une dimension symbolique forte. La statue de la Liberté, offerte par la France aux États-Unis en 1886, incarne depuis plus d’un siècle les liens particuliers entre les deux nations. Le choix de ce monument emblématique comme théâtre du passage de la Patrouille de France n’est donc pas anodin. L’événement célèbre autant l’indépendance américaine que la relation bilatérale franco-américaine, forgée dès la guerre d’indépendance.

Les huit Alpha jets ont réalisé leur ballet aérien dans des conditions techniques complexes, nécessitant des autorisations spéciales pour évoluer au-dessus d’une zone urbaine aussi dense que Manhattan. Cette opération s’inscrit dans une série de célébrations prévues tout au long de l’année 2026 pour commémorer les 250 ans de la naissance des États-Unis. La présence française à ces festivités souligne la volonté de Paris de maintenir un partenariat stratégique avec Washington.