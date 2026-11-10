Ça s’est passé un 10 novembre: en 1799, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir par un coup d’État et met fin au Directoire

Le 10 novembre 1799, Napoléon Bonaparte réalise un coup d'État au château de Saint-Cloud, renversant le Directoire et établissant le Consulat. Grâce à l'appui de personnalités influentes et à une intervention militaire, il s'impose comme Premier consul, entamant ainsi une période de réformes et de domination qui le mènera à devenir empereur.

Le 10 novembre 1799, Napoléon Bonaparte, alors âgé de 30 ans, achève un coup d’État qui bouleverse l’histoire de France. Au château de Saint-Cloud, près de Paris, ses soldats dispersent les députés opposés à son accession au pouvoir. Le Directoire, régime qui gouverne la République depuis 1795, est renversé et remplacé par le Consulat. Cet événement, resté dans l’histoire sous le nom de coup d’État du 18 Brumaire, ouvre la voie à l’ascension politique de Bonaparte, qui deviendra empereur des Français cinq ans plus tard.

Une République affaiblie et un général devenu célèbre

En 1799, la France traverse une période de profonde instabilité politique. Dix ans après le début de la Révolution française, le Directoire, composé de cinq directeurs, peine à gouverner. Les difficultés économiques, les divisions politiques, la corruption et les guerres contre les puissances européennes ont considérablement affaibli le régime.

Napoléon Bonaparte bénéficie, au contraire, d’une immense popularité. Ses victoires militaires en Italie ont fait de lui l’un des généraux les plus célèbres du pays. Revenu d’Égypte en octobre 1799, il comprend rapidement que la situation politique peut lui permettre d’accéder au pouvoir.

Plusieurs personnalités influentes, dont Emmanuel-Joseph Sieyès, membre du Directoire, souhaitent renverser le gouvernement pour établir un régime plus stable. Elles voient en Bonaparte le chef militaire capable de garantir la réussite de leur projet. Le général accepte, mais entend bien exercer lui-même le pouvoir.

Le 9 novembre, Bonaparte lance son coup d’État

L’opération commence le 9 novembre 1799, soit le 18 brumaire de l’an VIII selon le calendrier révolutionnaire. Prétextant l’existence d’un complot jacobin menaçant la République, les conspirateurs obtiennent du Conseil des Anciens le transfert des deux assemblées législatives au château de Saint-Cloud, à l’extérieur de Paris.

Bonaparte reçoit simultanément le commandement des troupes chargées d’assurer la sécurité des institutions. Ce dispositif place les assemblées sous surveillance militaire et permet aux conspirateurs d’éloigner les députés de l’agitation parisienne.

Mais le plan rencontre une difficulté : de nombreux parlementaires refusent de participer à ce qu’ils comprennent progressivement comme une tentative de prise de pouvoir. Le lendemain, leur résistance manque de faire échouer toute l’opération.

Le 10 novembre, les députés menacent de mettre Napoléon hors la loi

Le 10 novembre, les députés du Conseil des Cinq-Cents se réunissent dans l’Orangerie du château de Saint-Cloud. Plusieurs d’entre eux réclament le respect de la Constitution et dénoncent les manœuvres des partisans de Bonaparte.

Lorsque le général pénètre dans la salle pour tenter de convaincre les parlementaires, son discours provoque une réaction particulièrement hostile. Des députés se lèvent, l’accusent de vouloir instaurer une dictature et crient « Hors la loi ! »

La situation devient rapidement incontrôlable. Bonaparte, déstabilisé par cette opposition, doit quitter la salle sous la protection de ses grenadiers. La tentative de renversement du gouvernement paraît alors compromise, d’autant que la mise hors la loi du général pourrait entraîner son arrestation.

C’est à ce moment que son frère Lucien Bonaparte, président du Conseil des Cinq-Cents, joue un rôle décisif. Il affirme devant les soldats que des députés auraient menacé Napoléon avec des poignards et leur demande de protéger le général.

Cette accusation, qui contribuera à la légende napoléonienne, n’est pas établie historiquement. Elle permet néanmoins de justifier l’emploi de la force contre les représentants de la nation.

Les soldats dispersent l’Assemblée et le Directoire s’effondre

Sous le commandement du général Joachim Murat, les grenadiers pénètrent dans l’Orangerie et ordonnent aux députés de quitter les lieux. Devant leur résistance, les militaires évacuent la salle. Le pouvoir législatif vient d’être neutralisé par l’armée.

La tradition historique attribue à Murat une formule devenue célèbre : « Foutez-moi tout ce monde dehors ! » Le général aurait ainsi donné l’ordre de chasser les parlementaires récalcitrants. La formulation exacte demeure toutefois discutée.

Dans la soirée du 10 novembre et au cours de la nuit suivante, les parlementaires favorables au coup d’État adoptent les mesures nécessaires à la disparition du Directoire. Une commission consulaire exécutive est constituée autour de trois hommes : Napoléon Bonaparte, Emmanuel-Joseph Sieyès et Roger Ducos.

Le Consulat remplace ainsi le Directoire. La République française n’est pas officiellement abolie, mais son fonctionnement politique est profondément transformé.

De Premier consul à empereur des Français

Au cours des semaines suivantes, Bonaparte écarte progressivement les autres acteurs du coup d’État et impose son autorité. La Constitution de l’an VIII, signée le 13 décembre 1799, établit un nouveau régime dominé par le pouvoir exécutif.

Nommé Premier consul, Napoléon dispose de prérogatives considérables. Ses deux collègues, Jean-Jacques-Régis de Cambacérès et Charles-François Lebrun, occupent des fonctions nettement moins importantes. Le général de 30 ans détient désormais l’essentiel du pouvoir.

Son gouvernement engage plusieurs réformes durables, notamment la création de la Banque de France en 1800, l’institution des préfets et l’élaboration du Code civil, promulgué en 1804. Plus de deux siècles après son adoption, un exemplaire personnel du Code civil de Napoléon a d’ailleurs été vendu aux enchères pour 395 000 euros.

En 1802, Napoléon devient consul à vie. Deux ans plus tard, le Sénat proclame l’Empire. Le 2 décembre 1804, lors d’une cérémonie organisée à Notre-Dame de Paris, Napoléon Bonaparte est sacré empereur des Français en présence du pape Pie VII.

Le coup d’État du 10 novembre 1799 constitue ainsi le point de départ de quinze années de domination napoléonienne sur la France, jusqu’à sa première abdication en 1814, puis de son bref retour au pouvoir en 1815. Après sa défaite à Waterloo, il est exilé sur l’île de Sainte-Hélène, où il meurt le 5 mai 1821, à l’âge de 51 ans.