Ça s’est passé un 12 novembre: en 2001, un Airbus s’écrase sur New York deux mois après le 11-Septembre, faisant 265 morts

Le 12 novembre 2001, un Airbus A300 d’American Airlines s’écrase à Belle Harbor, New York, tuant 265 personnes. L’enquête révèle une défaillance structurelle de l’empennage due à des manœuvres excessives du gouvernail, écartant l’hypothèse d’un attentat. Ce drame demeure l’un des plus meurtriers de l’histoire américaine.

Le 12 novembre 2001, à 9h16, un Airbus A300 d’American Airlines s’écrase dans le quartier résidentiel de Belle Harbor, dans le Queens, à New York. L’appareil, qui assurait le vol AA587 à destination de Saint-Domingue, en République dominicaine, venait de décoller de l’aéroport international John-F.-Kennedy. Les 260 personnes présentes à bord, dont 251 passagers et neuf membres d’équipage, trouvent la mort. Au sol, cinq habitants sont également tués. Avec 265 victimes, cette catastrophe demeure l’un des accidents aériens les plus meurtriers de l’histoire des États-Unis.

Le drame se produit seulement deux mois et un jour après les attentats du 11 septembre 2001. En voyant un avion s’écraser sur un quartier new-yorkais, les habitants redoutent immédiatement un nouvel attentat terroriste. Pourtant, l’enquête démontrera que l’appareil a été victime d’une rupture de son empennage vertical, provoquée par des sollicitations excessives du gouvernail de direction.

Un Airbus perd sa dérive quelques secondes après le décollage

Ce lundi matin, le vol American Airlines 587 décolle de la piste 31L de l’aéroport JFK à 9h14. L’Airbus A300-600, immatriculé N14053, transporte principalement des voyageurs se rendant en République dominicaine. Aux commandes se trouvent le commandant de bord Edward States, âgé de 42 ans, et le copilote Sten Molin, 34 ans, qui assure le pilotage pendant cette phase du vol.

Quelques instants après le décollage, l’Airbus traverse les turbulences de sillage d’un Boeing 747 de Japan Airlines parti avant lui. Le copilote effectue alors plusieurs mouvements alternés et importants du palonnier, qui commande le gouvernail de direction. Ces actions imposent des efforts considérables à la structure de l’empennage vertical.

À 9h15, la dérive de l’appareil se détache brutalement du fuselage. Privé de cet élément essentiel à sa stabilité directionnelle, l’Airbus devient incontrôlable. Les pilotes ne parviennent pas à reprendre la maîtrise de l’avion, qui perd également ses deux moteurs au cours de sa chute.

Moins de trois minutes après son décollage, l’appareil percute plusieurs habitations de Belle Harbor, dans le quartier de Rockaway. L’impact provoque un violent incendie et détruit plusieurs maisons. Aucun des occupants de l’avion ne survit.

New York croit revivre les attentats du 11-Septembre

La catastrophe provoque immédiatement une immense inquiétude dans une ville encore profondément traumatisée. Les images d’un avion en flammes au milieu des habitations rappellent les attaques contre le World Trade Center, qui ont fait près de 3 000 morts deux mois auparavant.

Les autorités américaines déclenchent d’importantes opérations de secours. Plusieurs aéroports de la région sont temporairement fermés et les enquêteurs cherchent rapidement à déterminer si l’accident pourrait avoir une origine terroriste.

L’hypothèse d’un attentat est finalement écartée. Les premiers éléments de l’enquête, notamment les enregistrements de vol et les débris retrouvés, orientent les investigations vers une défaillance structurelle survenue après des manœuvres du gouvernail de direction.

Une erreur de pilotage aggravée par la conception des commandes

Après près de trois années d’investigations, le National Transportation Safety Board, l’organisme américain chargé des enquêtes sur les accidents de transport, publie ses conclusions définitives en octobre 2004. Les enquêteurs établissent que les mouvements excessifs du gouvernail de direction ont soumis la dérive à des contraintes aérodynamiques dépassant sa résistance structurelle.

La rupture s’est produite alors que les efforts exercés sur l’empennage atteignaient environ deux fois la charge limite prévue pour sa conception. Les enquêteurs ne retiennent pas de défaut de fabrication de la dérive. Ils mettent en revanche en cause certaines caractéristiques du système de commande de direction de l’Airbus A300-600 ainsi que la formation dispensée aux pilotes d’American Airlines.

Le programme d’entraînement de la compagnie avait notamment pu encourager des réactions trop énergiques face aux turbulences de sillage. L’accident entraînera une révision des recommandations et des formations concernant l’utilisation du gouvernail de direction à grande vitesse.

265 morts et une catastrophe restée dans les mémoires

Le vol 587 reste, vingt-cinq ans après les faits, le deuxième accident aérien le plus meurtrier survenu sur le territoire américain, derrière celui du vol American Airlines 191 à Chicago en 1979, qui avait fait 273 morts.

À Belle Harbor, un mémorial rend hommage aux victimes, parmi lesquelles figuraient de nombreux Américains d’origine dominicaine. Chaque année, leurs proches se réunissent pour commémorer la catastrophe du 12 novembre 2001.