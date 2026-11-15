Entre le Moyen Âge et la Renaissance, des animaux ont été jugés devant des tribunaux, souvent par des rites d'exécution ou avec une défense juridique. Des cochons, rats et coqs ont été accusés de crimes variés, révélant ainsi les croyances et superstitions de l'époque, tout en appliquant aux animaux des normes réservées aux humains.

Un cochon condamné à être pendu pour avoir tué un enfant, des rats poursuivis pour avoir dévoré des récoltes, des insectes défendus par des avocats et des animaux conduits devant un tribunal comme de véritables criminels. Pendant plusieurs siècles, en France et dans d’autres pays européens, des animaux ont fait l’objet de procédures judiciaires qui paraissent aujourd’hui totalement invraisemblables. Certains ont été détenus, jugés et exécutés publiquement. D’autres ont bénéficié d’une défense juridique ou fait l’objet de procédures religieuses. Retour sur ces affaires où les tribunaux appliquaient aux animaux des règles et des sanctions normalement réservées aux êtres humains.

La truie de Falaise : condamnée à mort et exécutée publiquement en 1386

En 1386, à Falaise, en Normandie, une truie est accusée d’avoir mortellement blessé un jeune enfant. L’animal aurait attaqué le nourrisson au visage et à un bras, provoquant des blessures qui entraînent sa mort. L’affaire est portée devant la justice locale, qui traite l’attaque comme un crime susceptible d’entraîner une condamnation capitale.

La truie est condamnée à mort et exécutée publiquement. Selon les récits historiques, elle aurait été habillée avec des vêtements humains avant son supplice. Les détails les plus connus de cette mise en scène proviennent toutefois de récits postérieurs et doivent être distingués des éléments attestés par les archives.

Ce qui rend l’affaire particulièrement incroyable est l’existence de mentions comptables relatives à l’exécution. La justice organise une peine publique, avec les dépenses et les formalités associées à l’application d’une sentence.

À cette époque, les cochons circulent fréquemment dans les rues et les villages. Ils se nourrissent de déchets et vivent au contact direct des habitants. Les attaques contre de jeunes enfants constituent un danger réel. Lorsqu’un drame se produit, l’animal peut être traité comme l’auteur d’un homicide.

La truie de Savigny : condamnée à la pendaison, ses six porcelets épargnés faute de preuves

En janvier 1457, dans la seigneurie de Savigny, en Bourgogne, une truie et ses six porcelets sont accusés d’avoir participé à la mort d’un enfant de 5 ans. L’affaire donne lieu à une procédure judiciaire particulièrement détaillée, dont les actes ont été conservés.

Des témoins sont entendus et le tribunal cherche à déterminer le rôle exact de chacun dans la mort de l’enfant. La truie est reconnue coupable et condamnée à être pendue par les pattes arrière.

Le sort des six porcelets pose en revanche une difficulté. Ils se trouvaient auprès de leur mère, mais aucun témoignage ne permet d’établir qu’ils ont effectivement participé à l’attaque. Leur présence sur les lieux ne suffit pas à démontrer leur culpabilité.

Le tribunal décide donc de ne pas les condamner à mort. Les porcelets sont épargnés faute de preuves permettant de les punir. L’affaire présente une particularité remarquable : la justice distingue la responsabilité de la mère de celle de ses petits et refuse d’appliquer automatiquement la même peine à tous les animaux.

Les actes judiciaires révèlent aussi l’importance des formalités. Les témoins, la sentence et le sort des animaux sont consignés selon des usages proches de ceux employés dans les procédures visant des personnes.

Les rats d’Autun : un avocat explique au tribunal que ses clients risquent d’être mangés par les chats

Au début du XVIe siècle, dans la région d’Autun, en Bourgogne, une affaire devenue célèbre oppose des habitants à des rats accusés de dévorer leurs récoltes. Les rongeurs auraient été convoqués devant une juridiction ecclésiastique, avec obligation de répondre aux accusations portées contre eux.

Un juriste nommé Barthélemy de Chasseneuz, également connu sous le nom de Chassanée, est traditionnellement présenté comme leur défenseur. Au lieu de contester les dégâts causés par les animaux, il aurait choisi de soulever des objections de procédure.

Son premier argument concerne la convocation. Les rats étant dispersés dans de nombreux villages, il serait impossible de garantir que tous ont été régulièrement informés de la date de l’audience. Une citation judiciaire adressée à quelques individus ne saurait suffire pour poursuivre l’ensemble de la population des rongeurs.

L’avocat aurait ensuite avancé une objection encore plus inattendue : les rats ne peuvent pas se rendre au tribunal sans risquer leur vie. Les chemins sont fréquentés par des chats, leurs ennemis naturels. On ne saurait donc leur reprocher leur absence tant que leur sécurité n’est pas garantie.

Ces arguments sont devenus l’un des exemples les plus connus de l’histoire des procès d’animaux, même si le déroulement exact du procès des rats, souvent daté de 1522, n’est pas confirmé par un dossier judiciaire contemporain complet.

Le coq de Bâle : accusé d’avoir pondu un œuf, il aurait fini sur le bûcher

En 1474, à Bâle, dans l’actuelle Suisse, un coq aurait été poursuivi pour un comportement jugé contraire à la nature : avoir pondu un œuf. L’histoire, rapportée par des récits anciens, est devenue l’un des épisodes les plus étonnants associés à la justice animale.

Dans les croyances de l’époque, un œuf attribué à un coq pouvait être considéré comme particulièrement dangereux. On imaginait qu’il pouvait donner naissance à un basilic, une créature monstrueuse à laquelle les traditions médiévales prêtaient des pouvoirs mortels. L’animal était ainsi soupçonné d’être lié à des forces maléfiques.

Selon la version traditionnelle, le coq aurait été conduit devant un tribunal et condamné à être brûlé publiquement avec son œuf. L’exécution aurait attiré une foule de curieux, venus assister à la destruction de l’animal considéré comme dangereux.

Cette histoire reflète les peurs et les superstitions qui entouraient certains phénomènes naturels inexpliqués. Un œuf inhabituel, une anomalie biologique ou une erreur d’identification pouvait nourrir des accusations de sorcellerie.

Les insectes de Saint-Julien : des ravageurs de vignobles poursuivis pendant des décennies

À Saint-Julien, en Savoie, des habitants confrontés aux ravages d’insectes dans leurs vignobles engagent, au XVIe siècle, une procédure ecclésiastique contre les responsables de ces destructions. Les animaux incriminés sont des charançons ou des coléoptères apparentés, accusés de s’attaquer aux cultures et de compromettre les récoltes.

L’affaire est particulièrement étonnante parce que les insectes ne sont pas simplement maudits ou chassés. Ils font l’objet d’une procédure organisée, avec des représentants et des arguments juridiques. Les habitants cherchent à obtenir leur éloignement, tandis que la défense fait valoir que ces créatures, comme les hommes, ont été créées par Dieu.

La question devient alors presque théologique : les habitants peuvent-ils interdire à des animaux de se nourrir des plantes que la nature met à leur disposition ? Les insectes disposent-ils, eux aussi, d’une forme de droit à la subsistance ?

Une première procédure est signalée au milieu du XVIe siècle. Une nouvelle phase du litige apparaît dans les années 1580. Les habitants envisagent alors de concéder aux insectes un terrain où ils pourraient vivre et se nourrir sans endommager les vignobles.

Les discussions portent sur les caractéristiques de ce territoire, sa végétation et sa capacité à accueillir les ravageurs. La défense conteste notamment les conditions proposées. Les documents conservés ne permettent pas de reconstituer avec certitude une issue définitive.

Les souris du Tyrol : les femelles enceintes obtiennent un délai avant leur expulsion

En 1519, dans le Tyrol, des paysans engagent, selon un récit historique souvent repris, une procédure contre des souris des champs accusées de détruire leurs cultures. Les animaux sont considérés comme responsables des dégâts subis par les exploitants, qui souhaitent obtenir leur départ des terres agricoles.

L’affaire aurait donné lieu à un débat judiciaire particulièrement original. Les représentants des animaux ne contestent pas seulement les accusations : ils réclament des garanties pour permettre à leurs clients de quitter les lieux sans être attaqués par leurs prédateurs.

La défense aurait demandé un sauf-conduit protégeant les souris contre les chats, les chiens et les autres dangers rencontrés pendant leur déplacement. Elle aurait également soulevé la situation des femelles enceintes et des jeunes animaux, incapables de parcourir immédiatement de longues distances.

Selon le récit traditionnel de la procédure, les autorités accordent un délai supplémentaire de quatorze jours aux femelles gestantes et aux petits. Les autres animaux sont sommés de quitter les lieux dans le délai fixé.

Ce traitement différencié est particulièrement frappant : la justice aurait pris en considération la vulnérabilité des animaux tout en cherchant à protéger les récoltes.

Le taureau de Beaupré : condamné à la pendaison après avoir tué un adolescent

Le 16 mai 1499, dans la seigneurie du Cauroy, dépendant de l’abbaye de Beaupré près de Beauvais, un taureau est condamné à mort après avoir tué un jeune garçon nommé Lucas Dupont, âgé d’environ quatorze ou quinze ans.

L’adolescent était chargé de garder des bovins appartenant à un fermier nommé Jean Boullet. Au cours de cette activité, il est mortellement attaqué par un taureau au pelage roux. L’animal est saisi par les officiers de justice et une procédure est engagée pour établir les circonstances du décès.

Le tribunal ne se contente pas d’ordonner son abattage. Une sentence judiciaire est prononcée, condamnant le taureau à être pendu. Le document précise l’identité de la victime, le propriétaire de l’animal, le lieu des faits et les circonstances de l’attaque.

Le porc de Sèves : l’animal condamné à mort, ses propriétaires également sanctionnés

Le 18 avril 1499, à Sèves, près de Chartres, un porc est poursuivi pour avoir provoqué la mort d’un jeune enfant. L’affaire est examinée par la juridiction dépendant de l’abbaye de Josaphat.

L’animal est condamné à être pendu. Mais la décision judiciaire ne se limite pas au sort du porc : les propriétaires sont également sanctionnés pour leur négligence. Ils avaient la responsabilité de l’enfant, qui leur avait été confié, et les autorités considèrent qu’ils n’ont pas pris les précautions nécessaires pour le protéger.

Une amende de 18 francs leur est infligée. Le jugement distingue ainsi deux responsabilités : celle attribuée à l’animal pour l’attaque mortelle et celle des adultes chargés de surveiller l’enfant.

Cette affaire permet de mieux comprendre la logique de ces procédures. La condamnation de l’animal n’excluait pas nécessairement une sanction contre les personnes qui en avaient la garde. La justice pouvait donc punir simultanément l’animal et les êtres humains dont la négligence avait favorisé le drame.

Des animaux emprisonnés, des bourreaux payés et des procès parfois très coûteux

Ces affaires ne relevaient pas toutes de la même justice. Les animaux domestiques accusés d’avoir blessé ou tué une personne étaient généralement poursuivis devant des juridictions laïques ou seigneuriales. Les insectes et les rongeurs responsables de dégâts agricoles pouvaient, quant à eux, faire l’objet de procédures ecclésiastiques, notamment pour obtenir leur éloignement ou prononcer des mesures religieuses contre eux.

Les procès d’animaux domestiques pouvaient entraîner des dépenses comparables à celles des procédures visant des êtres humains. Les archives mentionnent des frais de détention, de nourriture, de transport et d’exécution. Des bourreaux professionnels étaient rémunérés pour appliquer les sentences, parfois en présence d’une foule venue assister au supplice.

La pratique ne faisait pourtant pas l’unanimité, même au Moyen Âge. Dès le XIIIe siècle, le juriste Philippe de Beaumanoir contestait le principe de ces condamnations. Pour lui, un animal ne pouvait être tenu pénalement responsable de ses actes comme un être humain, puisqu’il ne disposait pas du discernement nécessaire pour distinguer le bien du mal.

Ces procédures ont progressivement disparu avec l’évolution du droit et des conceptions de la responsabilité pénale. Elles ont néanmoins laissé de nombreuses traces dans les archives judiciaires, particulièrement en France, où plusieurs condamnations prononcées entre les XIIIe et XVIe siècles sont encore connues aujourd’hui.