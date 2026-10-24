Les forces ukrainiennes continuent d'être affectées par des coupures de connexion sur le réseau Starlink, malgré les affirmations de Donald Trump sur la levée des restrictions. Les soldats rencontrent des problèmes de connectivité qui nuisent à leurs opérations, tandis que des tensions diplomatiques persistent entre Kyiv et Washington concernant les frappes ukrainiennes en Russie.

Malgré les déclarations du président américain affirmant que les limitations du réseau Starlink avaient été levées, les forces ukrainiennes continuent de signaler des coupures de connexion qui entravent leurs opérations militaires.

Les sources au sein du ministère ukrainien de la Défense sont formelles : les problèmes de connectivité sur les réseaux Starlink et Starshield n’ont pas disparu. Des drones perdent leur connexion dès qu’ils atteignent 161 km/h, une limitation qui compromet directement la conduite des opérations militaires sur le terrain. Le ministère indique surveiller en permanence les performances des deux réseaux et précise qu’il n’existe « actuellement aucune confirmation que ces restrictions aient été levées ».

Donald Trump avait pourtant affirmé jeudi qu’Elon Musk, propriétaire du système satellitaire, avait « remis les choses en ordre ». Interrogé vendredi sur d’éventuels problèmes persistants, le président américain a déclaré : « S’il y a un problème, je le réglerai. » Il a toutefois reconnu ne pas avoir encore contacté directement le milliardaire : « J’ai entendu dire que c’était réglé, mais si ce n’est pas le cas, je lui parlerai. »

La semaine précédente, Kyiv avait signalé une réduction des vitesses de liaison montante vers les satellites en orbite basse, affectant la rapidité de déplacement des drones. Musk avait alors rejeté toute responsabilité, suggérant que le Pentagone pourrait être à l’origine des perturbations, dans la mesure où Starshield, la version sécurisée du réseau utilisée par l’armée ukrainienne, relève du contrôle des forces armées américaines. La Maison-Blanche a démenti à plusieurs reprises avoir délibérément imposé des limitations.

Sur le terrain, les soldats ukrainiens mesurent concrètement les effets de ces dysfonctionnements. L’un d’eux a confié que la connexion se coupait déjà à 80 km/h en début de semaine, et a averti : « Dieu nous garde qu’ils l’éteignent complètement, ce serait une catastrophe absolue. » Une autre militaire a souligné l’avantage décisif que procure le réseau : « Même une ou deux secondes comptent quand on peut transférer des données et des ordres plus vite. Cet avantage se ressent vraiment sur le terrain. »

L’Ukraine recourt aux deux services proposés par SpaceX : le réseau civil Starlink, utilisé pour les communications courantes, et Starshield, plus sécurisé, qui permet notamment aux opérateurs de drones de visualiser leurs cibles en temps réel et de piloter des drones intercepteurs. L’ensemble du dispositif repose sur une constellation de 10 000 satellites.

Ces perturbations techniques sont survenues dans un contexte diplomatique tendu entre Washington et Kyiv. Un différend oppose les deux capitales au sujet des frappes ukrainiennes contre des infrastructures pétrolières russes, que Trump juge responsables d’une hausse des prix mondiaux du carburant. Le président américain a par ailleurs assoupli certaines sanctions contre la Russie et conclu un accord d’importation de diesel russe aux États-Unis, des décisions vivement critiquées par l’Ukraine et ses alliés européens. Zelensky a également affirmé que Washington aurait menacé de suspendre le partage de renseignements si les frappes ne cessaient pas, ce que Trump a démenti.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a abordé la question lors d’un entretien téléphonique avec Trump vendredi soir. Downing Street a indiqué qu’il avait « souligné l’importance pour l’Ukraine de disposer d’un accès complet à Starlink afin de pouvoir continuer à se défendre contre l’invasion russe à grande échelle ».