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Starlink en Ukraine : connexion rétablie, mais Musk accuse l’armée de Kiev de violations

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Starlink en Ukraine : connexion rétablie, mais Musk accuse l’armée de Kiev de violations
Starlink en Ukraine : connexion rétablie, mais Musk accuse l’armée de Kiev de violations

Dix jours après une restriction soudaine de l’accès au réseau satellitaire Starlink, l’armée ukrainienne a annoncé disposer à nouveau d’une connexion stable. Quelques heures plus tard, le patron de SpaceX, Elon Musk, accusait les militaires ukrainiens d’avoir enfreint les conditions d’utilisation du service.

La crise semblait en voie de résolution, mais les déclarations qui ont suivi ont ravivé les tensions. L’armée ukrainienne a confirmé que sa connexion au réseau de communications par satellite Starlink était désormais « stable », dix jours après que l’accès à ce système critique avait été brusquement limité sur le terrain. L’annonce émanait du gouvernement ukrainien, sans que les circonstances précises du rétablissement soient détaillées.

Mais la journée n’était pas terminée qu’Elon Musk, directeur général de SpaceX, la société propriétaire de Starlink, prenait la parole pour accuser l’armée ukrainienne d’avoir violé les conditions générales d’utilisation du service. Il n’a pas précisé la nature exacte de ces violations présumées.

La question de la responsabilité dans l’imposition des restrictions initiales reste entière. Ni Elon Musk ni le gouvernement américain, qui exploite le programme Starshield, une déclinaison militaire reposant sur la technologie Starlink, n’ont revendiqué la décision d’avoir réduit l’accès ukrainien au réseau. Cette absence de clarification entretient une ambiguïté sur les chaînes de décision qui régissent l’usage de cet outil devenu indispensable aux opérations militaires ukrainiennes depuis le début de l’invasion russe.

L’épisode illustre la dépendance croissante de Kiev à une infrastructure privée américaine pour conduire ses opérations, et la vulnérabilité que cette situation peut représenter lorsque des désaccords surgissent entre les parties.

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