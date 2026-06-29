Deux jumelles de 15 mois retrouvées mortes à Beuvrages : les parents placés en garde à vue

Deux sœurs jumelles âgées de 15 mois ont été retrouvées mortes dans leur lit à Beuvrages, près de Valenciennes, dans le Nord. Les premières informations font état d’un décès lié à une déshydratation, dans un contexte de fortes chaleurs.

Quatre autres enfants pris en charge

À l’arrivée des secours, quatre autres enfants du couple, âgés de 3, 4, 5 et 6 ans, ont également été pris en charge. Ils se trouvaient eux aussi en état de déshydratation. L’un d’eux a été héliporté en urgence absolue vers un hôpital. Les parents des enfants ont été placés en garde à vue au commissariat de Valenciennes.

La maison placée sous scellés

Le domicile familial a été placé sous scellés. Sur la porte, le motif mentionné renvoie à une possible privation de soins ayant entraîné la mort sur mineur de moins de 15 ans. L’enquête devra déterminer ce qui s’est passé dans les heures et les jours précédant la découverte des deux fillettes.

Une famille arrivée récemment

La famille vivait dans une petite maison située dans un quartier résidentiel de Beuvrages. D’après les premiers éléments recueillis sur place, elle était arrivée dans le secteur depuis environ deux mois et n’avait pas particulièrement attiré l’attention du voisinage.

Une enquête ouverte sur les circonstances du décès

Les investigations doivent désormais établir les causes précises de la mort des jumelles, l’état de santé exact des quatre autres enfants, les conditions de vie au domicile et les responsabilités éventuelles. Les auditions des parents, les constatations au domicile et les examens médicaux seront déterminants pour comprendre comment deux enfants de 15 mois ont pu mourir de déshydratation dans leur lit.