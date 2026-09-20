Pete Hegseth lance une tournée de recrutement militaire sur fond de guerre en Iran et de popularité en chute libre

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a entamé au Texas une tournée baptisée « Send Me Tour », destinée à mobiliser l’opinion autour des forces armées, alors que sa cote de popularité atteint un niveau historiquement bas.
C’est au Texas que Pete Hegseth a choisi de lancer ce qu’il appelle la « Send Me Tour », une opération de communication à destination du grand public américain sur le thème de l’engagement militaire. Le secrétaire à la Défense a invoqué une référence biblique tirée du livre d’Isaïe, « Me voici, envoie-moi », pour donner son nom et sa tonalité à cette initiative.
Cette tournée intervient dans un moment particulièrement délicat pour le responsable du Pentagone. Sa popularité nette a chuté à un niveau record de moins 24 points, selon les derniers sondages, dans un contexte de mécontentement croissant de l’opinion publique américaine face à la guerre menée contre l’Iran.
La démarche vise manifestement à redresser une image fragilisée et à renouer un lien entre l’administration et une partie de la population, notamment dans les États à forte tradition militaire comme le Texas. Reste à savoir si cette opération de terrain suffira à enrayer la défiance qui s’est installée autour de la conduite du conflit.
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