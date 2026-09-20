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Pete Hegseth lance une tournée de recrutement militaire sur fond de guerre en Iran et de popularité en chute libre

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Pete Hegseth lance une tournée de recrutement militaire sur fond de guerre en Iran et de popularité en chute libre
Pete Hegseth lance une tournée de recrutement militaire sur fond de guerre en Iran et de popularité en chute libre

Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a entamé au Texas une tournée baptisée « Send Me Tour », destinée à mobiliser l’opinion autour des forces armées, alors que sa cote de popularité atteint un niveau historiquement bas.

C’est au Texas que Pete Hegseth a choisi de lancer ce qu’il appelle la « Send Me Tour », une opération de communication à destination du grand public américain sur le thème de l’engagement militaire. Le secrétaire à la Défense a invoqué une référence biblique tirée du livre d’Isaïe, « Me voici, envoie-moi », pour donner son nom et sa tonalité à cette initiative.

Cette tournée intervient dans un moment particulièrement délicat pour le responsable du Pentagone. Sa popularité nette a chuté à un niveau record de moins 24 points, selon les derniers sondages, dans un contexte de mécontentement croissant de l’opinion publique américaine face à la guerre menée contre l’Iran.

La démarche vise manifestement à redresser une image fragilisée et à renouer un lien entre l’administration et une partie de la population, notamment dans les États à forte tradition militaire comme le Texas. Reste à savoir si cette opération de terrain suffira à enrayer la défiance qui s’est installée autour de la conduite du conflit.

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