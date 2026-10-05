Leucémie : quels sont les premiers symptômes de ce cancer du sang ?

Les leucémies, cancers du sang aux manifestations variées, se révèlent souvent par des symptômes bénins comme fatigue, infections ou saignements. Le diagnostic repose sur des analyses sanguines et myélogrammes, suivi de traitements adaptés selon le type de leucémie, allant de la chimiothérapie à la surveillance active.

Fatigue persistante, infections répétées, bleus inhabituels ou saignements : les leucémies peuvent se manifester par des symptômes assez banals, mais dont l’association peut conduire à réaliser une prise de sang. Derrière le terme « leucémie » se cachent en réalité plusieurs cancers du sang très différents, certains apparaissant brutalement et d’autres évoluant beaucoup plus lentement.

La leucémie prend naissance dans les tissus chargés de fabriquer les cellules du sang, principalement la moelle osseuse. Des cellules anormales s’y multiplient et peuvent perturber la production normale des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Il n’existe cependant pas une leucémie unique : on distingue notamment les formes aiguës et chroniques ainsi que différentes lignées cellulaires concernées. Certaines leucémies aiguës constituent des urgences diagnostiques et thérapeutiques, tandis que certaines formes chroniques peuvent rester suffisamment stables pour être simplement surveillées pendant plusieurs années.

Fatigue, infections et saignements : des symptômes parfois trompeurs

Lorsqu’une leucémie perturbe la production des cellules sanguines normales, les manifestations peuvent être très différentes. Une diminution des globules rouges provoque une anémie susceptible d’entraîner fatigue, pâleur ou essoufflement. Le manque de certains globules blancs fonctionnels peut favoriser les infections et la fièvre, tandis qu’un nombre insuffisant de plaquettes peut provoquer des bleus inhabituels, de petites taches rouges sous la peau ou des saignements du nez et des gencives. Des ganglions gonflés, une perte d’appétit ou des douleurs osseuses peuvent également être observés dans certaines formes.

Aucun de ces symptômes ne signifie à lui seul qu’une personne souffre d’une leucémie. La fatigue, les infections et les ecchymoses sont extrêmement fréquentes et possèdent généralement des explications beaucoup plus banales. C’est notamment leur persistance, leur caractère inhabituel ou leur association qui peut conduire un médecin à demander un hémogramme. Certaines leucémies chroniques sont même découvertes par hasard lors d’une prise de sang effectuée pour une tout autre raison, sans que le patient ait ressenti de symptôme particulier.

Des traitements très différents selon le type de leucémie

Lorsque la prise de sang révèle des anomalies évocatrices d’une leucémie aiguë, des examens spécialisés sont nécessaires pour identifier précisément la maladie. Un prélèvement de moelle osseuse, appelé myélogramme, peut notamment permettre d’étudier les cellules anormales. Des analyses génétiques et moléculaires complètent désormais le diagnostic : deux leucémies portant un nom similaire peuvent présenter des caractéristiques biologiques différentes et nécessiter des stratégies thérapeutiques distinctes.

Les traitements ont eux aussi beaucoup évolué. La chimiothérapie reste essentielle dans plusieurs leucémies aiguës et une greffe de cellules souches hématopoïétiques peut être proposée dans certaines situations. Mais l’hématologie dispose également de thérapies ciblées et d’immunothérapies dirigées contre certaines caractéristiques des cellules cancéreuses. À l’inverse, certaines leucémies chroniques peu évolutives peuvent initialement relever d’une surveillance plutôt que d’un traitement immédiat.

Le mot « leucémie » recouvre donc des maladies dont l’évolution peut être radicalement différente. Une fatigue de quelques jours ou quelques bleus ne doivent évidemment pas provoquer d’inquiétude excessive. Mais une fatigue importante et durable associée à des infections répétées, des saignements inhabituels, une fièvre persistante ou d’autres anomalies inexpliquées mérite une consultation. Une simple prise de sang peut parfois être la première étape permettant de comprendre ce qui se passe.