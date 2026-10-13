Ballon d’Or 2026: Messi annoncé pour remettre le trophée au vainqueur… un indice en faveur de Lamine Yamal ?

Lionel Messi est attendu lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026 à Londres, où il remettra le trophée au vainqueur. Bien qu'il soit lui-même candidat, sa présence pourrait également symboliser un passage de témoin vers Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone, renforçant les spéculations sur le gagnant final.

Lionel Messi pourrait jouer un rôle inattendu lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, programmée le lundi 26 octobre à Londres. L’Argentin aux 8 Ballons d’Or va non seulement assister à la soirée, mais également remettre personnellement le trophée au vainqueur. Une annonce d’autant plus surprenante que le joueur de l’Inter Miami figure lui-même parmi les 30 candidats à la récompense cette année.

À moins de deux semaines de la cérémonie, cette information attire l’attention sur le rôle réservé au recordman des victoires dans l’histoire du Ballon d’Or. Sa participation à la remise du prix n’a cependant pas encore été officiellement confirmée par les organisateurs.

Lionel Messi chargé de remettre le Ballon d’Or au vainqueur

La cérémonie du 26 octobre pourrait donc donner lieu à une image historique : Lionel Messi remettant le Ballon d’Or à celui qui sera sacré meilleur joueur de l’année. À 39 ans, le capitaine de l’Inter Miami demeure le footballeur le plus récompensé depuis la création du trophée en 1956.

L’annonce publiée lundi précise que sa présence ne sera pas simplement protocolaire. Messi sera directement chargé de remettre le prestigieux trophée sur scène, lors du moment le plus attendu de la soirée.

L’Argentin connaît parfaitement cette cérémonie, puisqu’il a lui-même reçu la récompense à 8 reprises, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et 2023. Son dernier sacre avait notamment récompensé son parcours avec l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Un détail surprenant : Messi peut lui-même remporter le Ballon d’Or !

Cette annonce présente toutefois une particularité : Lionel Messi est officiellement candidat au Ballon d’Or 2026. Le joueur argentin figure dans la liste des 30 nommés dévoilée le 8 septembre, aux côtés notamment de Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Rodri et Erling Haaland.

Sa présence annoncée pour remettre le prix soulève donc une interrogation : que se passerait-il si Messi était lui-même désigné vainqueur ? La désignation d’un joueur comme présentateur ne constitue pas une exclusion du scrutin, et aucun élément officiel ne permet de conclure que l’Argentin ne peut plus décrocher un 9e Ballon d’Or.

La question est d’autant plus intéressante que les votes des journalistes sont déjà clos. Le résultat sera révélé publiquement le 26 octobre, au terme d’une élection fondée notamment sur les performances individuelles, les résultats collectifs et le fair-play.

Une cérémonie historique organisée à Londres pour la première fois

Cette édition 2026 marque un changement dans l’histoire du Ballon d’Or. Pour célébrer les 70 ans de sa création, le trophée quitte exceptionnellement Paris et sa traditionnelle cérémonie au Théâtre du Châtelet pour être remis à Londres, au London Palladium.

Ce choix rend hommage à Stanley Matthews, premier lauréat du Ballon d’Or en 1956. Le joueur anglais avait inauguré un palmarès dans lequel figurent depuis les plus grands noms du football mondial.

La soirée du 26 octobre doit permettre de connaître notamment le successeur d’Ousmane Dembélé, vainqueur du trophée masculin en 2025 après la saison historique du Paris Saint-Germain. Le Français figure de nouveau parmi les candidats, mais fait face à plusieurs concurrents de premier plan, dont Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Harry Kane.

Messi pourrait remettre le trophée à l’un de ses plus grands héritiers

Si sa participation est confirmée, Messi pourrait notamment remettre la récompense à Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone souvent présenté comme son héritier. Les 2 joueurs partagent une histoire avec le club catalan, où Messi a passé l’essentiel de sa carrière et remporté 4 Ligues des champions.

Une victoire de Kylian Mbappé ou d’Ousmane Dembélé offrirait une autre affiche prestigieuse, avec le recordman historique du Ballon d’Or récompensant l’un des représentants du football français. L’ancien responsable du Ballon d’Or Pascal Ferré a récemment livré son avis sur les chances de Mbappé, estimant que l’absence de trophée collectif du Français constituait un handicap important dans la course à la récompense.

Mais parmi tous les scénarios possibles, celui d’une remise du trophée à Lamine Yamal possède une dimension supplémentaire. Les 2 joueurs ont déjà partagé plusieurs moments marquants de l’histoire du football, dont un épisode remontant à près de 19 ans.

Et si la présence de Messi était un indice sur le futur vainqueur du Ballon d’Or ?

L’annonce de la possible participation de Lionel Messi à la remise du trophée pourrait également alimenter les spéculations sur l’identité du vainqueur. Et si les organisateurs avaient prévu une passation de pouvoir symbolique entre l’Argentin et Lamine Yamal, considéré comme l’un des principaux favoris de cette édition 2026 ?

L’hypothèse repose notamment sur une histoire extraordinaire, bien antérieure à l’éclosion du jeune Espagnol. En 2007, Lionel Messi, alors âgé de 20 ans, avait participé à une séance photographique caritative organisée avec l’UNICEF, au cours de laquelle il avait posé avec un bébé de 5 mois. Ce nourrisson n’était autre que Lamine Yamal.

Le cliché, réalisé par le photographe Joan Monfort, montre Messi en train d’aider la mère du nourrisson à lui donner le bain dans une petite baignoire. Longtemps restée méconnue du grand public, cette photographie a fait le tour du monde après l’éclosion du prodige espagnol sous le maillot du FC Barcelone.

Une Coupe du monde remportée par Yamal face à Messi

Leur histoire a pris une autre dimension le 19 juillet dernier, lorsque les 2 joueurs se sont retrouvés face à face en finale de la Coupe du monde 2026. Ce jour-là, l’Espagne de Lamine Yamal a battu l’Argentine de Lionel Messi (1-0 après prolongation), grâce à un but inscrit par Ferran Torres à la 106e minute.

Le jeune Barcelonais a ainsi remporté son premier titre mondial aux dépens de celui qui avait conduit l’Argentine au sacre en 2022. À 19 ans, Yamal est devenu champion du monde tandis que Messi, âgé de 39 ans, disputait sa dernière Coupe du monde.

Cette finale a considérablement renforcé la candidature du jeune Espagnol au Ballon d’Or. Deuxième du classement en 2025 derrière Ousmane Dembélé, Yamal peut désormais mettre en avant un titre mondial, en plus de ses performances individuelles avec le Barça et la sélection espagnole.

Messi remettant le Ballon d’Or à Yamal : une image déjà imaginée par les organisateurs ?

Une remise du Ballon d’Or par Messi à Yamal constituerait donc une image exceptionnelle : le détenteur du record de 8 trophées récompensant un joueur de 19 ans issu du même club formateur, le FC Barcelone, après avoir perdu contre lui la finale du Mondial.

Le symbole serait particulièrement fort. Près de 19 ans après l’avoir tenu bébé dans ses bras, Lionel Messi pourrait remettre à Lamine Yamal son premier Ballon d’Or. L’Argentin récompenserait alors un joueur qui pourrait devenir le plus jeune lauréat de l’histoire, devant Ronaldo, sacré en 1997 à 21 ans.

Cette hypothèse possède également une logique sportive. Lamine Yamal figure parmi les favoris aux côtés de Harry Kane, auteur d’une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich. L’Espagnol bénéficie néanmoins de l’argument du titre mondial, un trophée collectif que les votants prennent en considération dans leur classement.

Le choix éventuel de Messi pour remettre le Ballon d’Or pourrait-il alors constituer un indice sur une victoire de Yamal déjà connue des organisateurs ? Rien ne permet aujourd’hui de l’affirmer. Le présentateur peut parfaitement avoir été choisi indépendamment du résultat, et la présence de Messi peut simplement correspondre à une volonté de célébrer le joueur le plus récompensé de l’histoire à l’occasion du 70e anniversaire du trophée.

Mais si Lamine Yamal était sacré le 26 octobre et que Messi lui remettait personnellement la récompense, les organisateurs offriraient au football une image mémorable. Celle d’un homme qui, en 2007, tenait dans ses bras un bébé de 5 mois sans imaginer qu’il pourrait, près de 2 décennies plus tard, lui transmettre symboliquement le plus prestigieux trophée individuel de son sport.