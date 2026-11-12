Retraite : ces erreurs sur votre carrière qui peuvent réduire le montant de votre pension

Des erreurs dans le relevé de carrière, comme des trimestres oubliés ou des salaires mal enregistrés, peuvent réduire le montant de la pension de retraite. Il est crucial de vérifier régulièrement ces informations pour éviter de mauvaises surprises au moment de la demande de pension, car chaque période d'activité compte pour le calcul des droits.

Un trimestre oublié, une période de chômage absente ou un salaire mal enregistré peuvent avoir des conséquences sur le calcul de la retraite. Ces anomalies passent parfois inaperçues pendant des années et ne sont découvertes qu’au moment de demander sa pension. Vérifier régulièrement son relevé de carrière permet pourtant d’éviter de mauvaises surprises.

Le montant d’une pension de retraite dépend notamment des revenus perçus pendant la carrière, du nombre de trimestres validés et des règles applicables aux différents régimes de retraite. Pour les salariés du secteur privé, la retraite de base repose notamment sur le salaire annuel moyen des 25 meilleures années, le taux de liquidation et la durée d’assurance. Une erreur dans les informations enregistrées peut donc modifier le calcul final. Pourtant, de nombreux actifs ne consultent leur relevé de carrière qu’à l’approche de leur départ.

Le relevé de carrière rassemble les périodes d’activité et les droits acquis auprès des différents régimes. Il permet de vérifier les salaires déclarés, les trimestres validés et certaines périodes assimilées. Une année manquante, un employeur absent ou un revenu incorrect peuvent révéler une anomalie. Les personnes ayant changé plusieurs fois d’entreprise, exercé différents métiers ou travaillé à l’étranger doivent être particulièrement attentives à la cohérence des informations, car leur parcours peut relever de plusieurs organismes.

Chômage, maladie et maternité : des périodes à ne pas négliger

Une erreur fréquente consiste à penser que seules les périodes effectivement travaillées comptent pour la retraite. Certaines interruptions d’activité peuvent également permettre de valider des trimestres, sous conditions. C’est notamment le cas de périodes de chômage indemnisé, de maladie ou de maternité. Ces droits ne sont toutefois pas calculés de la même manière que les périodes cotisées. Leur prise en compte dépend de la situation de l’assuré et des règles propres à chaque régime.

Les congés parentaux, les emplois saisonniers, les contrats courts ou les premières années de carrière méritent également une attention particulière. Un emploi étudiant ou une activité exercée pendant quelques mois peut avoir généré des droits, à condition que les rémunérations aient atteint les seuils requis. À l’inverse, avoir travaillé pendant une année civile entière ne garantit pas automatiquement la validation de quatre trimestres. Dans le régime général, cette validation dépend principalement du montant des revenus soumis à cotisations, dans la limite de quatre trimestres par an.

La première démarche consiste à consulter son espace personnel sur le site officiel Info Retraite ou sur celui de l’Assurance retraite. Les assurés peuvent y retrouver les informations enregistrées et obtenir une estimation de leur future pension. En cas d’anomalie, il est conseillé de réunir les justificatifs disponibles : bulletins de salaire, attestations de chômage, certificats de travail ou documents relatifs aux périodes d’arrêt. Ces pièces peuvent être nécessaires pour demander une régularisation auprès de l’organisme compétent.

Il est préférable de procéder à ces vérifications plusieurs années avant la date envisagée du départ. Certaines corrections nécessitent des recherches auprès d’anciens employeurs ou d’organismes sociaux, ce qui peut allonger les délais. Il faut également examiner les droits à la retraite complémentaire, notamment les points Agirc-Arrco pour les salariés du privé. Une carrière correctement reconstituée ne garantit pas une pension élevée, mais elle permet de s’assurer que les droits acquis sont effectivement pris en compte et d’éviter qu’une simple erreur administrative ne pénalise durablement le retraité.