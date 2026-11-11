Lozère : de nouveaux soupçons d’empoisonnement de loups dans le parc du Gévaudan

Le parc des Loups du Gévaudan, situé à Sainte-Lucie, en Lozère, est de nouveau confronté à des soupçons d’empoisonnement. Deux animaux auraient présenté des symptômes compatibles avec une intoxication à la mort-aux-rats. Le parquet de Mende a confirmé ce mercredi 11 novembre qu’une enquête était en cours. Cette affaire intervient quelques mois après la condamnation d’un éleveur pour avoir empoisonné sept loups dans ce même établissement.

Une nouvelle enquête a été ouverte après la découverte de symptômes suspects chez deux loups du parc animalier du Gévaudan. La direction de l’établissement, situé à Sainte-Lucie, dans la commune de Saint-Léger-de-Peyre, soupçonne une intoxication volontaire. Les signes observés chez les animaux évoqueraient les effets d’un produit utilisé contre les rongeurs. Le parquet de Mende a confirmé l’existence d’investigations destinées à déterminer l’origine de ces troubles. À ce stade, aucun résultat définitif ne permet d’affirmer que les animaux ont été volontairement empoisonnés.

Les nouveaux soupçons portent sur des faits qui auraient été constatés entre le début du mois de septembre et la mi-octobre 2026. Des analyses ont été confiées à un laboratoire spécialisé afin de rechercher d’éventuelles substances toxiques. Les gendarmes doivent également examiner les éléments recueillis par le parc, notamment les images des caméras de surveillance. L’objectif est de déterminer si une intervention extérieure pourrait expliquer les symptômes observés. L’enquête devra également établir si ces nouveaux événements présentent un lien avec les empoisonnements qui avaient déjà touché l’établissement entre 2024 et 2025.

Sept loups empoisonnés dans une précédente affaire

Le parc des Loups du Gévaudan avait déjà été confronté à une série d’empoisonnements particulièrement graves. Entre novembre 2024 et septembre 2025, sept loups avaient été retrouvés morts dans les enclos. Les autopsies et les analyses toxicologiques avaient confirmé la présence de substances utilisées dans les produits destinés à éliminer les rats. Les investigations avaient permis d’identifier un jeune éleveur installé à proximité du parc. Repéré grâce aux caméras de surveillance, celui-ci avait reconnu avoir lancé à plusieurs reprises des boulettes de viande contenant du poison par-dessus les clôtures.

Le 23 juin 2026, le tribunal correctionnel de Mende avait condamné cet agriculteur à deux ans de prison avec sursis probatoire et à 10 000 euros d’amende. Lors de son procès, il avait expliqué son geste par son exaspération face à la présence des loups dans le secteur. Les conséquences avaient dépassé la mort des sept animaux directement empoisonnés. Selon les responsables du parc, la disparition de plusieurs individus dominants avait désorganisé les meutes et provoqué des affrontements ayant entraîné la mort de six autres loups. Cette affaire avait profondément marqué les équipes chargées de leur surveillance et de leur entretien.

Un parc animalier au cœur des tensions autour du loup

Ouvert en 1985, le parc des Loups du Gévaudan accueille différentes populations de loups originaires notamment d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie. Il constitue l’un des sites touristiques animaliers les plus connus de Lozère. Son implantation dans un département marqué par l’élevage et les débats autour de la présence du loup sauvage suscite régulièrement des tensions. Certains syndicats agricoles contestent notamment le fonctionnement d’un second espace consacré aux loups, distinct du parc ouvert aux visiteurs. Début novembre, la Coordination rurale de Lozère a renouvelé sa demande de fermeture de cet enclos expérimental, mettant en cause la tenue des registres et la traçabilité des animaux.

Ces controverses restent toutefois distinctes de l’enquête sur les nouveaux soupçons d’empoisonnement. Aucun élément rendu public ne permet, pour le moment, d’attribuer les faits à une personne ou à un groupe particulier. Les investigations devront déterminer si les symptômes constatés résultent effectivement d’une intoxication, identifier la substance éventuellement utilisée et établir les circonstances dans lesquelles les animaux auraient pu y être exposés. Après les précédents empoisonnements, le parc avait renforcé ses dispositifs de surveillance. Cette nouvelle alerte rappelle les difficultés auxquelles l’établissement demeure confronté pour assurer la sécurité des loups qu’il héberge.