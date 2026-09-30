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Nouvelle-Calédonie : une vingtaine de jeunes cachalots retrouvés morts aux Chesterfield

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Nouvelle-Calédonie : une vingtaine de jeunes cachalots retrouvés morts aux Chesterfield
Nouvelle-Calédonie : une vingtaine de jeunes cachalots retrouvés morts aux Chesterfield

Une vingtaine de jeunes cachalots ont été retrouvés morts sur une plage de l’îlot Reynard, dans l’archipel des Chesterfield, en Nouvelle-Calédonie. La découverte remonte au 17 septembre 2026, mais l’affaire a pris une nouvelle ampleur à la fin du mois avec la décision des autorités d’interdire temporairement les activités de plongée dans la zone. L’archipel se situe à environ 600 kilomètres de la Grande Terre, au sein du parc naturel de la mer de Corail.

Le gouvernement calédonien a officiellement annoncé cette mesure de précaution le 28 septembre 2026. La présence des carcasses fait craindre leur dérive vers les récifs et l’arrivée de grands requins attirés par les dépouilles. Toute plongée scientifique a donc été suspendue dans le secteur, tandis que les programmes de recherche prévus dans l’archipel doivent être adaptés.

Des prélèvements pour comprendre les causes de la mortalité

À ce stade, l’origine de cet échouage massif reste inconnue. Une équipe du parc naturel de la mer de Corail doit effectuer des prélèvements sur les animaux afin de rechercher d’éventuelles causes sanitaires, environnementales ou naturelles. Les scientifiques vont notamment tenter de déterminer si les cachalots ont été victimes d’une maladie, d’un événement océanographique particulier ou d’un autre phénomène ayant touché simultanément le groupe.

L’événement est d’autant plus suivi qu’il concerne de jeunes individus et qu’il s’est produit dans une zone marine particulièrement préservée. Les Chesterfield constituent un espace important pour la biodiversité du Pacifique et accueillent régulièrement des missions scientifiques consacrées aux récifs, aux poissons, aux oiseaux marins et aux grands mammifères.

Une zone exceptionnelle désormais placée sous surveillance

Le 29 septembre 2026, l’interdiction et la découverte des cachalots ont été largement relayées en Nouvelle-Calédonie. Les autorités insistent avant tout sur la sécurité des personnes susceptibles de fréquenter le secteur, la décomposition des carcasses pouvant modifier temporairement le comportement des prédateurs présents autour des récifs.

L’analyse des prélèvements sera désormais essentielle pour comprendre cet épisode inhabituel. En attendant les résultats, les activités scientifiques doivent rester limitées dans la zone concernée. Cette mortalité collective rappelle également la difficulté de surveiller des espaces maritimes aussi vastes et isolés que ceux de la Nouvelle-Calédonie, où certains événements naturels ne sont découverts que plusieurs jours après leur apparition.

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