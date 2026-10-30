La vaccination des chiens est cruciale pour prévenir des maladies graves comme la maladie de Carré, la parvovirose et la leptospirose, bien que peu soient légalement obligatoires. Les vétérinaires recommandent un calendrier adapté à chaque animal. Les rappels varient selon les vaccins, et un suivi régulier est essentiel pour la santé des animaux.

Faire vacciner son chien constitue l’un des moyens les plus efficaces de le protéger contre certaines maladies infectieuses potentiellement mortelles. Pourtant, de nombreux propriétaires s’interrogent sur les vaccins réellement nécessaires, la fréquence des rappels et les obligations prévues par la loi. Maladie de Carré, parvovirose, leptospirose ou rage : plusieurs infections peuvent provoquer de graves complications, particulièrement chez les chiots et les animaux fragiles. Si la plupart des vaccinations ne sont pas légalement obligatoires pour les chiens vivant en France, elles restent fortement recommandées par les vétérinaires. Un suivi adapté à l’âge, à l’état de santé et au mode de vie de chaque animal permet de limiter les risques et de préserver sa santé sur le long terme.

La vaccination commence généralement dès les premières semaines de vie du chiot, souvent entre six et huit semaines selon le protocole choisi. Les premiers vaccins protègent notamment contre la maladie de Carré, une infection virale pouvant provoquer des troubles respiratoires et neurologiques, la parvovirose, responsable de gastro-entérites parfois mortelles, et l’hépatite infectieuse canine. La leptospirose, une maladie bactérienne transmissible à l’être humain et susceptible d’endommager les reins et le foie, fait également partie des protections fortement recommandées en France. Les premières injections doivent être complétées par plusieurs doses, généralement espacées de deux à quatre semaines. Pour les principales maladies virales, les recommandations internationales prévoient une dernière injection à l’âge de seize semaines ou davantage, afin de limiter les interférences avec les anticorps transmis par la mère. Le vétérinaire établit ensuite un calendrier personnalisé.

Rage, toux du chenil et rappels : ce que les propriétaires doivent savoir

Contrairement à une idée répandue, la vaccination contre la rage n’est pas systématiquement obligatoire pour tous les chiens vivant en France métropolitaine. Elle est cependant imposée aux chiens de première et deuxième catégories ainsi qu’aux animaux voyageant dans certains pays, notamment au sein de l’Union européenne. Pour voyager, le chien doit généralement être identifié, disposer d’un passeport européen et posséder une vaccination antirabique valide. Après une première injection, un délai d’au moins vingt et un jours doit être respecté avant que cette vaccination soit reconnue valable pour un déplacement dans l’Union européenne. D’autres vaccins peuvent être conseillés selon les habitudes de l’animal. C’est notamment le cas de la vaccination contre certains agents de la toux du chenil, particulièrement pertinente pour les chiens fréquentant régulièrement des pensions, des élevages ou des lieux accueillant de nombreux congénères. La vaccination contre la leishmaniose peut également être envisagée dans certaines régions exposées, notamment dans le sud de la France.

La question des rappels mérite une attention particulière. Tous les vaccins ne nécessitent pas une nouvelle injection chaque année. Pour certaines maladies virales, comme la maladie de Carré ou la parvovirose, la protection peut durer plusieurs années après une vaccination initiale correctement effectuée. Les recommandations internationales préconisent généralement des intervalles d’au moins trois ans entre les rappels de ces vaccins chez les chiens adultes correctement immunisés. En revanche, la vaccination contre la leptospirose nécessite habituellement un rappel annuel. Le calendrier dépend aussi du vaccin utilisé et des indications de son fabricant. Les effets secondaires sont le plus souvent limités à une fatigue passagère, une légère douleur au point d’injection ou une baisse temporaire de l’appétit. Les réactions allergiques graves restent rares, mais nécessitent une prise en charge vétérinaire immédiate. Enfin, un chien âgé ne doit pas automatiquement être privé de vaccination : son état de santé et ses risques d’exposition doivent être évalués individuellement. Pour les propriétaires, le meilleur réflexe reste de conserver le carnet de santé de leur compagnon et de prévoir une consultation vétérinaire régulière. La vaccination demeure un geste de prévention essentiel pour permettre aux chiens de vivre plus longtemps et en meilleure santé.