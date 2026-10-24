Le moustique tigre s'étend en France, présent dans 83 départements, soulevant des inquiétudes pour la santé publique à cause de sa capacité à transmettre des maladies comme la dengue et le chikungunya. Les autorités incitent à l'élimination des eaux stagnantes, essentielles à sa reproduction, et à adopter des gestes de prévention pour réduire les piqûres.

Le moustique tigre poursuit son implantation en France et représente désormais un enjeu majeur de santé publique. Présent durablement dans 83 départements métropolitains, cet insecte originaire d’Asie peut transmettre plusieurs maladies, notamment la dengue, le chikungunya et le Zika. Alors que l’automne s’installe, les autorités sanitaires appellent à maintenir la vigilance jusqu’à la fin de sa période d’activité, généralement située en novembre. Quelques gestes simples permettent de limiter sa prolifération et de réduire les risques de piqûres.

Petit, silencieux et particulièrement adapté aux environnements urbains, le moustique tigre s’est progressivement installé sur une grande partie du territoire français. Reconnaissable à son corps noir rayé de blanc et à la ligne blanche qui traverse son thorax, Aedes albopictus mesure généralement moins d’un centimètre. Contrairement à de nombreuses autres espèces, il pique principalement pendant la journée, avec une activité souvent plus importante le matin et en fin d’après-midi. Introduit en France métropolitaine au début des années 2000, il a été repéré pour la première fois à Menton, dans les Alpes-Maritimes, en 2004. Depuis, sa progression s’est poursuivie grâce aux déplacements humains, au transport de marchandises et à sa capacité à se reproduire dans de très petites quantités d’eau. Selon les données officielles de 2026, il est désormais implanté durablement dans 83 départements métropolitains. Sa présence ne se limite donc plus aux régions méditerranéennes : plusieurs départements du nord et de l’ouest du pays sont également concernés.

Cette expansion inquiète les autorités sanitaires, car le moustique tigre peut transmettre des virus responsables de maladies parfois graves. Pour qu’une transmission se produise, l’insecte doit d’abord piquer une personne infectée, puis transmettre le virus à une autre personne. Toutes les piqûres ne présentent donc pas un danger infectieux. Le dernier bulletin de Santé publique France, publié le 21 octobre, fait néanmoins état de 183 cas autochtones de chikungunya répartis dans 22 épisodes de transmission en France hexagonale depuis le début de la surveillance renforcée. Sept cas de dengue contractés localement ont également été recensés dans cinq épisodes distincts. Ces chiffres montrent que la circulation des virus ne concerne plus exclusivement les voyageurs revenant de régions tropicales. Les personnes infectées peuvent présenter une forte fièvre, des douleurs articulaires, des maux de tête ou une fatigue importante. Certaines formes nécessitent une prise en charge médicale, notamment chez les personnes fragiles. En cas de symptômes évocateurs, il est recommandé de consulter un professionnel de santé, particulièrement après un séjour dans une zone où ces maladies circulent.

La lutte contre le moustique tigre repose avant tout sur l’élimination des eaux stagnantes, indispensables à sa reproduction. Une femelle peut pondre ses œufs sur les parois de récipients contenant de l’eau, parfois en très petite quantité. Les coupelles de pots de fleurs, les seaux oubliés dans un jardin, les jouets laissés à l’extérieur ou les gouttières obstruées constituent autant de lieux favorables à son développement. Les autorités recommandent de vider régulièrement les récipients, de couvrir hermétiquement les réserves d’eau et de nettoyer les installations susceptibles de retenir l’humidité. Il est également conseillé de ranger les objets inutilisés à l’abri de la pluie et de vérifier les terrasses, les balcons et les espaces verts. Ces précautions sont particulièrement importantes dans les zones résidentielles, car le moustique tigre se déplace généralement sur de faibles distances autour de son lieu de naissance. Une action collective à l’échelle d’un quartier peut donc contribuer à limiter sa présence.

Pour éviter les piqûres, plusieurs mesures complémentaires peuvent être adoptées. Le port de vêtements longs et couvrants, l’installation de moustiquaires aux fenêtres et l’utilisation de répulsifs adaptés permettent de réduire l’exposition, notamment pendant les périodes où l’insecte est le plus actif. Les produits répulsifs doivent être employés conformément aux recommandations figurant sur leur emballage, avec une attention particulière pour les enfants et les femmes enceintes. Si l’activité du moustique tigre diminue avec la baisse des températures, ses œufs peuvent résister à des conditions défavorables et permettre une reprise de sa population au printemps suivant. La prévention doit donc également se poursuivre à l’automne, en supprimant les lieux de ponte avant l’hiver. Face à l’expansion de cette espèce, les spécialistes rappellent que la mobilisation des particuliers constitue un élément essentiel de la lutte contre les maladies transmises par les moustiques. Un simple récipient rempli d’eau peut suffire à entretenir leur présence dans un jardin ou sur un balcon. En supprimant ces petits réservoirs, chacun peut contribuer à réduire les nuisances et les risques sanitaires.