Les chats possèdent une mémoire développée, leur permettant de se souvenir des humains et des expériences sur le long terme. Ils utilisent des mécanismes de mémorisation variés, tels que la mémoire de travail, la mémoire spatiale et la mémoire associative, influençant leur comportement. Les études montrent leur capacité à reconnaître leurs propriétaires même après une longue séparation.

Les chats possèdent une mémoire bien plus développée que leur comportement parfois distant ne pourrait le laisser penser. Capables de reconnaître des personnes familières, de retrouver des lieux et d’associer certaines situations à des expériences passées, ces animaux disposent de plusieurs mécanismes de mémorisation. Contrairement à une idée répandue, leur mémoire ne se limite pas à quelques heures. Les recherches scientifiques montrent qu’ils peuvent conserver durablement certaines informations, particulièrement lorsqu’elles concernent leur sécurité, leur alimentation ou leurs relations avec les humains. Il reste toutefois difficile de déterminer précisément combien de temps un chat peut se souvenir d’une personne ou d’un événement, les études sur la mémoire féline étant encore relativement peu nombreuses.

La mémoire du chat repose sur plusieurs capacités complémentaires. Sa mémoire de travail lui permet de retenir temporairement une information, par exemple l’emplacement d’un objet dissimulé. Sa mémoire spatiale joue un rôle essentiel dans la connaissance de son environnement : elle lui permet de retrouver sa gamelle, sa litière, ses cachettes ou les chemins qu’il emprunte régulièrement. Enfin, sa mémoire associative lui permet de relier un bruit, une odeur ou un geste à une expérience agréable ou désagréable. Un chat peut ainsi reconnaître le son d’un paquet de nourriture, anticiper l’arrivée de son propriétaire ou manifester de la méfiance dans un environnement associé à un événement stressant. Ces apprentissages se construisent progressivement et peuvent influencer son comportement pendant une longue période.

Les chats peuvent reconnaître une personne après une longue absence

Plusieurs travaux scientifiques ont mis en évidence la capacité des chats à identifier les humains qui leur sont familiers. Une étude japonaise publiée en 2013 dans la revue Animal Cognition a notamment montré qu’ils pouvaient distinguer la voix de leur propriétaire de celle de personnes inconnues, même lorsque celui-ci n’était pas visible. D’autres recherches ont établi que les chats sont capables de reconnaître leur propre nom et d’utiliser certains indices sonores pour se représenter la position de leur maître. La reconnaissance ne repose donc pas uniquement sur la vue : les odeurs, les sons et les habitudes jouent également un rôle important. Un animal ayant vécu plusieurs années avec une personne peut ainsi conserver des associations durables avec elle, même après une séparation prolongée. Il n’existe cependant aucune durée universelle permettant d’affirmer qu’un chat reconnaîtra systématiquement son ancien propriétaire après trois, cinq ou dix ans.

Les expériences émotionnellement marquantes semblent également occuper une place importante dans la mémoire féline. Une étude publiée en 2020 dans la revue Applied Animal Behaviour Science, fondée sur les témoignages de propriétaires de chiens et de chats, suggère que certains animaux peuvent manifester des comportements associés à des événements survenus plusieurs années auparavant. Ces observations doivent néanmoins être interprétées avec prudence, puisqu’elles reposent sur les souvenirs et les interprétations des propriétaires. Dans la vie quotidienne, elles permettent de mieux comprendre pourquoi un chat peut rester méfiant après une mauvaise expérience ou rechercher spontanément une personne avec laquelle il a développé une relation rassurante. Pour les propriétaires, la régularité des interactions, les jeux et le respect des habitudes contribuent à construire des repères durables. La mémoire du chat apparaît ainsi comme un ensemble complexe de souvenirs et d’apprentissages, dont les mécanismes continuent de susciter l’intérêt des chercheurs.