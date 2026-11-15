Le 14 novembre, une équipe de BFMTV a été attaquée à Lyon lors d'une manifestation contre la vie chère. La préfecture évoque une « volonté de lynchage », nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. Cet incident souligne les défis croissants auxquels sont confrontés les journalistes lors de mobilisations sociales, avec des violences documentées récemment.

Une équipe de BFMTV a été violemment prise à partie samedi 14 novembre en marge de la manifestation organisée à Lyon contre la vie chère. Composée de deux journalistes et de deux agents de sécurité, elle a été attaquée par plusieurs individus alors qu’elle couvrait le cortège. Selon la préfecture du Rhône, la violence des faits a nécessité l’intervention immédiate des forces de l’ordre pour mettre les professionnels de l’information à l’abri. Les autorités évoquent une « volonté de lynchage » et décrivent des manifestants s’étant précipités sur les membres de l’équipe. Un cadreur a notamment été poursuivi puis frappé alors qu’il se trouvait au sol. Les policiers sont intervenus pour empêcher la poursuite de l’agression, dans un contexte de tensions déjà importantes entre certains groupes de manifestants et les forces de l’ordre.

Les images et témoignages recueillis après les faits décrivent une attaque particulièrement brutale. Un journaliste indépendant présent sur place affirme avoir vu plusieurs coups portés à un membre de l’équipe, tandis que sa caméra aurait été jetée au sol, endommagée puis emportée par les agresseurs. Le témoin raconte avoir lui-même retiré son badge de presse par crainte d’être pris pour cible. La directrice de la rédaction de BFMTV, Camille Langlade, a dénoncé des violences inacceptables contre des professionnels qui exerçaient leur métier. La chaîne a annoncé qu’elle s’associait aux plaintes de ses journalistes et demandé que les images de l’agression ne soient pas diffusées davantage. Dans la soirée, le ministère de l’Intérieur a précisé qu’au moins un auteur présumé avait déjà été interpellé.

La liberté de la presse mise à l’épreuve dans les manifestations

Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a condamné les violences avec la plus grande fermeté, rappelant que la liberté de la presse et le droit d’informer constituent des principes fondamentaux de la démocratie. La manifestation lyonnaise, qui rassemblait plusieurs causes, dont les revendications sociales et la défense du climat, a réuni environ 8 000 personnes selon les autorités. La majeure partie du cortège s’est déroulée sans affrontement majeur, mais des tensions sont apparues à sa tête, avec des tirs de mortiers, des interventions policières et l’incendie d’une barricade. L’agression des journalistes est survenue dans ce climat dégradé. Les personnes mises en cause devront répondre individuellement de leurs actes, sans que ceux-ci puissent être imputés à l’ensemble des manifestants présents.

Cette attaque intervient alors que les journalistes couvrant les mobilisations sociales font face à des difficultés croissantes. Reporters sans frontières a récemment recensé plus de 70 entraves au travail de la presse au cours des dernières semaines, dont plusieurs dizaines de violences physiques imputées à différents acteurs, y compris aux forces de l’ordre.