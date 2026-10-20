SOCIÉTÉ Manifestations et conflits sociaux

Une vidéo qui fait le tour du monde ! À Paris, une poubelle brûle, un couple continue tranquillement son apéro en terrasse près de l’Arc de Triomphe

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Paris : une poubelle brûle à quelques mètres, un couple continue tranquillement son apéro en terrasse près de l’Arc de Triomphe
Paris : une poubelle brûle à quelques mètres, un couple continue tranquillement son apéro en terrasse près de l’Arc de Triomphe

Une scène surréaliste a été filmée samedi 17 octobre à Paris, en marge des violentes émeutes qui ont frappé la capitale. À proximité de l’Arc de Triomphe, un homme et une femme continuent tranquillement de boire un verre et de discuter à la terrasse d’un établissement, alors qu’une poubelle est en flammes à quelques mètres derrière eux. Les deux personnes semblent totalement imperturbables malgré l’incendie et les troubles qui agitent le quartier. La vidéo, largement relayée sur les réseaux sociaux, montre un contraste saisissant entre la tranquillité des deux clients et les violences qui se déroulent dans les rues parisiennes.

Une poubelle en flammes, un verre à la main et aucune panique

Sur les images, le couple est installé à une table extérieure, à proximité de l’Arc de Triomphe. L’homme et la femme échangent tranquillement, prennent leur consommation et fument, tandis qu’un conteneur à déchets brûle à quelques mètres derrière eux. Les flammes sont parfaitement visibles et l’incendie ne semble absolument pas perturber leur conversation.

Pendant toute la durée de la vidéo, aucun des deux clients ne manifeste de signe apparent d’inquiétude. Ils restent assis à leur table et poursuivent leur discussion sans chercher à quitter la terrasse. Les images ne permettent toutefois pas de savoir combien de temps ils sont restés sur place après la scène filmée.

Des images tournées pendant une journée de violences à Paris

Cette scène a été filmée samedi 17 octobre, alors que la capitale a connu des affrontements entre des groupes de casseurs et les forces de l’ordre, des incendies de poubelles, des dégradations et des pillages de commerces. Plusieurs quartiers parisiens ont été touchés par les violences, notamment autour de la place de la République et dans le secteur des Champs-Élysées.

Les incidents ont éclaté en marge d’une mobilisation nationale contre la vie chère et la dégradation des services publics. Comme l’a montré le bilan des manifestations du 17 octobre, les violences ont également frappé plusieurs autres villes françaises, avec des bâtiments publics attaqués, des commerces vandalisés et de nombreux incendies.

Une vidéo devenue virale après les émeutes

La vidéo du couple parisien a rapidement circulé sur les réseaux sociaux avant d’être largement reprise à l’étranger. La tranquillité des deux personnes, installées à quelques mètres d’un incendie, a particulièrement retenu l’attention. Alors que les rues de la capitale ont été le théâtre de violentes confrontations samedi, les deux clients poursuivent leur apéritif comme si de rien n’était.

La scène a été diffusée alors que les autorités dressent le bilan des violences du week-end. Samedi soir, le gouvernement a annoncé 1 200 interpellations et plus de 150 policiers et gendarmes blessés. Selon le ministère de l’Intérieur, 550 000 personnes ont participé aux manifestations dans toute la France, contre 800 000 revendiquées par les organisateurs. À Paris, les opérations de nettoyage et de sécurisation ont commencé après une journée marquée par d’importantes destructions.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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