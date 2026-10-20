La France sous couvre-feu après les émeutes : Paris, Lyon, Lille, Nice, Bordeaux… Marseille refuse de franchir le pas

La France impose des couvre-feux dans plusieurs villes après les violences du week-end du 17 octobre, notamment Paris, Lyon, Lille et Nice. Marseille choisit de ne pas établir de restrictions générales malgré d'importants dégâts. Le gouvernement continue d'adopter des mesures ciblées pour contenir les tensions tout en envisageant l'état d'urgence si nécessaire.

La France a vécu une nuit sous haute surveillance. Après les violences, les pillages et les dégradations qui ont frappé de nombreuses villes lors du week-end du 17 octobre, plusieurs préfectures et municipalités ont instauré des couvre-feux dans la nuit de lundi à mardi. Paris, Lyon, Lille, Nice, Douai et plusieurs autres communes ont imposé des restrictions de circulation, parfois à l’ensemble de la population, parfois uniquement aux mineurs. À Marseille, pourtant durement touchée par les violences, les autorités ont fait un autre choix, sans instaurer de couvre-feu général.

Ces décisions ont été prises dans le cadre des mesures de sécurité demandées par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Après les violences qui ont secoué la France lors des manifestations du 17 octobre, le gouvernement cherche à empêcher de nouveaux pillages, alors que les appels à manifester se poursuivent.

Paris : la place de la République et les Halles interdites d’accès pendant la nuit

À Paris, la préfecture de police a instauré un couvre-feu de 23 heures à 6 heures du matin sur la place de la République et dans certains secteurs du quartier des Halles. Contrairement aux restrictions adoptées dans plusieurs autres villes, cette interdiction concerne l’ensemble de la population, sans distinction d’âge.

Ces quartiers ont été particulièrement touchés par les violences et les pillages du week-end. Les autorités ont également interdit les manifestations dans les secteurs concernés dès 20 heures lundi, afin d’empêcher la formation de nouveaux rassemblements susceptibles de dégénérer.

Lyon : une grande partie de la Presqu’île placée sous couvre-feu dès 21 heures

À Lyon, les restrictions ont commencé encore plus tôt. Le préfet du Rhône a décidé d’interdire la circulation dans une grande partie de la Presqu’île, entre l’Hôtel de Ville et la place Carnot, de 21 heures à 6 heures du matin.

Le couvre-feu concerne l’ensemble de la population dans le périmètre défini, et pas uniquement les mineurs. Les rassemblements revendicatifs et les manifestations avaient déjà été interdits à partir de 18 heures, dans le but d’éviter de nouveaux débordements dans le centre-ville. Certaines exceptions ont toutefois été prévues, notamment pour les déplacements autorisés et la circulation des transports.

Lille, Douai, Wattignies et Denain : les mineurs interdits de sortie dès 20 heures

Dans le Nord, quatre communes ont adopté des restrictions nocturnes : Lille, Douai, Wattignies et Denain. Les couvre-feux sont entrés en vigueur lundi à 20 heures et doivent s’appliquer jusqu’à 6 heures du matin, pour les nuits de lundi et mardi.

Ces mesures visent les mineurs non accompagnés dans des secteurs délimités des communes concernées. À Lille, les forces de l’ordre ont été mobilisées dans le centre-ville pour faire respecter les interdictions et prévenir de nouveaux incidents. Les restrictions doivent prendre fin mercredi 21 octobre au matin, sauf prolongation décidée par les autorités.

Nice : Éric Ciotti interdit les sorties nocturnes des mineurs dans le centre-ville

À Nice, le maire Éric Ciotti a instauré un couvre-feu visant les mineurs non accompagnés dès 21 heures. Les restrictions concernent plusieurs secteurs du centre-ville, notamment le Vieux-Nice et les environs de la Gare du Sud, jusqu’à 6 heures du matin.

La mesure doit rester applicable jusqu’au 25 octobre. Les autorités ont également renforcé le dispositif de sécurité dans les rues les plus fréquentées, avec notamment le déploiement de militaires de l’opération Sentinelle sur l’avenue Jean-Médecin.

Bordeaux : un couvre-feu annoncé jusqu’au 26 octobre

À Bordeaux, les autorités ont annoncé un couvre-feu destiné aux mineurs non accompagnés dans les quartiers touchés par les pillages. L’interdiction doit s’appliquer de 22 heures à 7 heures du matin à compter du mardi 20 octobre, avec une échéance fixée au 26 octobre.

Cette mesure doit limiter les regroupements nocturnes dans les secteurs où des commerces ont été dégradés. Contrairement à Paris et Lyon, les restrictions bordelaises ne concernent pas l’ensemble des habitants.

Marseille : pas de couvre-feu malgré l’ampleur des pillages

La situation marseillaise tranche avec celle des autres grandes villes. Malgré les importantes dégradations et les pillages commis durant le week-end, aucun couvre-feu général n’a été instauré dans la cité phocéenne pour la nuit du lundi au mardi.

Les autorités ont préféré interdire les rassemblements et les manifestations sur l’ensemble du territoire communal lundi, de midi à 20 heures. Cette décision a été prise alors que plusieurs commerces ont subi de lourds dégâts et que les forces de l’ordre restent mobilisées pour empêcher de nouvelles violences.

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez s’est rendu à Marseille pour évoquer la situation sécuritaire avec les responsables locaux. Les autorités préparent également un dispositif renforcé en prévision des nouvelles mobilisations annoncées pour le samedi 24 octobre.

Sébastien Lecornu privilégie les couvre-feux localisés et n’exclut pas l’état d’urgence

Face à la multiplication des violences urbaines et des affrontements, Sébastien Lecornu a demandé aux préfets de mettre en place des couvre-feux « partiels » et « localisés », en concertation avec les maires et les acteurs économiques. Le gouvernement privilégie ces restrictions ciblées pour protéger les commerces et les habitants sans imposer de limitations générales à l’ensemble du pays.

Le Premier ministre n’a toutefois pas exclu le recours à l’état d’urgence « si c’est utile », tout en jugeant les couvre-feux plus adaptés à la situation actuelle. Cette possibilité reste donc sur la table en cas de nouvelle flambée de violences.

La question de la responsabilité financière des auteurs de dégradations a également été soulevée par Emmanuel Macron, qui souhaite faire payer les casseurs. Cette volonté politique pose cependant la question des moyens juridiques permettant d’obtenir réparation auprès des personnes reconnues responsables.

Une nouvelle mobilisation attendue samedi 24 octobre

Après un week-end marqué par les incendies, les affrontements et les pillages, plusieurs grandes villes françaises se retrouvent soumises à des interdictions de circulation nocturne. Les dispositifs diffèrent sensiblement selon les communes, tant par leurs horaires que par les catégories de population concernées.

Alors que les premiers couvre-feux viennent de s’achever, les autorités préparent désormais la prochaine journée de mobilisation, annoncée pour samedi 24 octobre. Le maintien ou la prolongation des restrictions dépendra des décisions prises localement au regard de l’évolution de la situation sécuritaire.