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« Alhamdulillah » : Abdul El-Sayed devient le premier musulman élu au Sénat américain

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« Alhamdulillah » : Abdul El-Sayed devient le premier musulman élu au Sénat américain
« Alhamdulillah » : Abdul El-Sayed devient le premier musulman élu au Sénat américain

« Alhamdulillah. » C’est par cette formule arabe signifiant « Louange à Dieu » qu’Abdul El-Sayed a célébré, dans la nuit de mardi à mercredi, son élection au Sénat américain. À 42 ans, ce démocrate progressiste a remporté le siège du Michigan face au républicain Mike Rogers, soutenu par Donald Trump. Sa victoire marque une première dans l’histoire politique des États-Unis : jamais un musulman n’avait été élu à la chambre haute du Congrès. Devant ses partisans réunis à Detroit, le nouveau sénateur a tenu à rappeler ses origines et son identité, dans un État où la communauté arabo-américaine occupe une place importante.

« Je m’appelle Abdulrahman Mohamed El-Sayed », a-t-il lancé sous les applaudissements, avant de se présenter comme le nouveau sénateur élu du Michigan. Le démocrate a ensuite expliqué avoir longtemps ponctué ses discours du mot « Inshallah », qui signifie « Si Dieu le veut ». « Mais ce soir, nous pouvons remplacer cet Inshallah par Alhamdulillah », a-t-il déclaré. Une séquence particulièrement remarquée au terme d’une campagne durant laquelle sa religion et ses positions sur le Proche-Orient avaient été au cœur de nombreuses attaques de ses adversaires républicains.

Un démocrate progressiste qui s’est opposé à Donald Trump

Médecin de formation, diplômé d’Oxford et de Columbia, Abdul El-Sayed s’est fait connaître dans le domaine de la santé publique avant de se lancer en politique. Ancien responsable sanitaire de Detroit puis du comté de Wayne, il défend une ligne située à la gauche du Parti démocrate, favorable à une couverture maladie universelle et à une fiscalité plus importante sur les hauts revenus. Pendant sa campagne, il a également dénoncé l’aide militaire américaine à Israël et appelé à consacrer davantage de ressources publiques aux écoles, aux hôpitaux et aux infrastructures américaines. Des positions qui ont suscité de fortes controverses dans une élection particulièrement disputée.

Sa victoire contre Mike Rogers constitue également un revers pour Donald Trump, qui avait remporté le Michigan lors de l’élection présidentielle de 2024. Le candidat démocrate a directement répondu aux attaques de ses adversaires dans son discours, estimant que les électeurs avaient préféré l’espoir aux discours de haine. L’Associated Press a confirmé sa victoire dans la nuit, alors que les démocrates réalisaient d’importants gains au Congrès. Abdul El-Sayed prendra ses fonctions en janvier 2027, avec un statut inédit au Sénat américain et une visibilité nationale renforcée par cette élection.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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