Flydubai : le copilote voulait-il précipiter le Boeing sur les tours Azrieli à Tel-Aviv ? Le scénario d’un «nouveau 11-Septembre» au cœur de l’enquête

L'enquête sur le vol Flydubai FZ1073 révèle que le copilote, Hamam Al-Hammami, aurait tenté de prendre le contrôle de l'appareil pour le diriger vers les tours Azrieli à Tel-Aviv, inspirant des craintes de nouvel attentat semblable au 11-Septembre. Des investigations internationales sont en cours pour élucider les motivations et possibles complices de l'assaillant.

L’enquête sur la tentative d’attaque à bord du vol Flydubai FZ1073 prend une nouvelle dimension. Hamam Al-Hammami, le copilote omanais de 29 ans soupçonné d’avoir attaqué le commandant de bord avant de tenter de prendre le contrôle du Boeing 737 MAX, aurait eu un objectif beaucoup plus précis que celui de simplement provoquer le crash de l’appareil : il aurait envisagé de le précipiter sur les tours Azrieli, à Tel-Aviv, selon de nouveaux éléments attribués à un haut responsable émirati. L’hypothèse examinée est celle d’une attaque inspirée du 11-Septembre 2001.

Ces révélations apportent une nouvelle précision sur la tentative d’attaque contre le vol Flydubai à destination d’Israël⁠, au cours de laquelle le commandant de bord a été grièvement blessé. Les autorités des Émirats arabes unis ont désormais officiellement qualifié les faits de tentative d’attaque terroriste.

Les tours Azrieli auraient figuré parmi les cibles

Selon les nouveaux éléments de l’enquête, Hamam Al-Hammami aurait projeté de neutraliser le commandant de bord indien avant de s’emparer des commandes. Il aurait ensuite voulu poursuivre le vol vers Israël et diriger l’appareil contre un bâtiment de grande hauteur. Les tours Azrieli de Tel-Aviv auraient figuré parmi les cibles envisagées.

Le parallèle avec les attentats du 11 septembre 2001 est directement évoqué dans les informations qui émergent de l’enquête. L’objectif présumé aurait donc été de transformer l’avion de ligne en arme contre une cible située au cœur de Tel-Aviv. À ce stade, cette cible précise repose toutefois sur des informations attribuées à un haut responsable émirati et n’a pas été publiquement confirmée par le parquet des Émirats arabes unis.

Le commandant attaqué avec une hache de secours

Le déroulement de l’attaque est désormais mieux établi. Le 30 septembre, alors que le vol FZ1073 relie Dubaï à Tel-Aviv avec plus de 170 personnes à bord, le copilote attaque le commandant de bord dans le cockpit. Le procureur général des Émirats arabes unis, Hamad Saif Al-Shamsi, a confirmé qu’une hache de secours présente dans le cockpit avait été utilisée et que le copilote avait tenté de prendre les commandes de l’appareil.

L’avion perd brutalement de l’altitude. Le commandant parvient néanmoins à résister suffisamment longtemps pour permettre l’ouverture du cockpit. Des passagers et des membres d’équipage maîtrisent alors le copilote. Deux autres pilotes de Flydubai présents à bord prennent les commandes et l’appareil effectue finalement un atterrissage d’urgence à Tabuk, en Arabie saoudite.

Mossad, services saoudiens, omanais et américains : une enquête internationale à Abou Dhabi

L’enquête se poursuit désormais à Abou Dhabi sous l’autorité du procureur général Hamad Saif Al-Shamsi. Des agents du Mossad et des spécialistes israéliens de l’aviation participeraient aux investigations aux côtés de représentants des services de renseignement saoudiens et omanais. Au moins deux représentants américains seraient également associés aux investigations.

Les enquêteurs israéliens devraient également pouvoir participer à l’interrogatoire du copilote. L’un des objectifs est de déterminer si Hamam Al-Hammami a préparé seul son attaque ou s’il a bénéficié d’une aide extérieure. Pour l’heure, aucun élément public ne démontre qu’il aurait agi sur ordre d’une organisation terroriste. Des responsables israéliens privilégient actuellement l’hypothèse d’une radicalisation individuelle.

Déjà considéré comme un risque pour la sécurité à Oman

Le passé professionnel d’Hamam Al-Hammami concentre désormais une grande partie des investigations. Lorsqu’il travaillait pour Oman Air, il aurait déjà été considéré comme un risque pour la sécurité. Des contenus extrémistes auraient été découverts en sa possession alors qu’il était copilote stagiaire en 2024. Il aurait alors été écarté des fonctions de vol et affecté à un poste administratif.

Son parcours après Oman Air est également examiné. Royal Air Maroc a confirmé qu’Al-Hammami avait suivi en 2025 une formation théorique de trois mois dans le cadre d’un processus de recrutement, mais précise que sa candidature avait finalement été rejetée. Il a ensuite rejoint Flydubai.

Cette chronologie pose désormais une question très concrète : comment un pilote précédemment écarté des cockpits pour des préoccupations liées à la sécurité a-t-il pu être recruté par une autre compagnie et affecté à des vols à destination d’Israël ? Un diplomate du Golfe affirme qu’il avait passé les contrôles de sécurité habituels avant son embauche par Flydubai, sans que l’étendue exacte de ces vérifications soit connue.

Le projet exact du copilote reste à établir

Les autorités émiraties ont franchi une étape importante en qualifiant officiellement les faits de tentative d’attaque terroriste. Hamad Saif Al-Shamsi a établi que le copilote avait attaqué le commandant et tenté de s’emparer des commandes. En revanche, le projet de frapper les tours Azrieli et les différentes étapes de sa préparation restent des éléments rapportés dans le cadre de l’enquête, et non des conclusions judiciaires définitives.

Les investigations doivent maintenant déterminer quand le projet aurait été conçu, si le copilote avait choisi sa cible avant son recrutement chez Flydubai et s’il disposait de complices. Elles devront également expliquer comment son passé à Oman Air n’a pas empêché son recrutement et ses rotations vers Israël. Le vol FZ1073, qui avait d’abord suscité de nombreuses interrogations sur les motivations du copilote, est désormais officiellement traité par les Émirats arabes unis comme une tentative d’attaque terroriste.