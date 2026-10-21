Panne nationale chez Orange et Sosh : des milliers de Français privés d’appels, de SMS et d’Internet mobile

Une panne majeure affecte le réseau mobile d'Orange et de Sosh depuis le 21 octobre 2026, perturbant les appels, SMS et Internet de milliers d'abonnés dans plusieurs régions. Les équipes techniques d'Orange travaillent à rétablir le service, mais aucune cause ni délai de résolution n'est encore connu, créant des désagréments significatifs pour de nombreux utilisateurs.

Une panne majeure touche le réseau mobile d’Orange ce mercredi 21 octobre 2026. Depuis la fin de matinée, des milliers d’abonnés de l’opérateur historique et de sa marque Sosh rencontrent d’importantes difficultés pour passer des appels, envoyer des SMS ou accéder à Internet en 4G et 5G. Les perturbations concernent de nombreuses régions françaises, notamment l’Île-de-France, les Hauts-de-France, la Bretagne et l’Occitanie. Orange a confirmé l’incident et assure que ses équipes techniques sont mobilisées pour rétablir les services dans les meilleurs délais.

Les premiers dysfonctionnements ont été signalés vers 11h20 sur la plateforme Downdetector, qui recense les pannes déclarées par les utilisateurs. En moins d’une heure, les signalements se sont multipliés, atteignant près de 12 000 autour de midi. De Paris à Marseille, en passant par Lyon, Lille, Bordeaux ou Toulouse, de nombreux clients se sont retrouvés avec un téléphone affichant « Aucun service ». Certains ne peuvent plus téléphoner ni envoyer de messages, tandis que d’autres conservent une connexion intermittente. Les abonnés Sosh sont également concernés puisque la marque utilise les infrastructures d’Orange. Les connexions Internet fixes, notamment par fibre, semblent en revanche globalement moins affectées, même si des perturbations ponctuelles ont été signalées.

Orange reconnaît l’incident, mais son origine reste inconnue

Face à la multiplication des témoignages, Orange a confirmé rencontrer d’importantes difficultés techniques. « Cet incident perturbe fortement les appels, les SMS et les usages mobiles pour une partie des clients », a indiqué l’opérateur dans un communiqué. Ses équipes travaillent à identifier l’origine du dysfonctionnement et à rétablir progressivement le réseau. À 16 heures, aucune cause officielle ni heure précise de retour à la normale n’avait été annoncée. Certains abonnés ont toutefois commencé à retrouver du signal dans la journée, sans que cela permette de confirmer un rétablissement général.

Cette panne soulève également des difficultés pour les personnes dépendant de leur téléphone dans leur vie quotidienne ou professionnelle. Des abonnés expliquent ne plus pouvoir joindre leurs proches, utiliser leurs applications bancaires ou accéder à leurs documents numériques. En attendant le retour du réseau, les utilisateurs disposant d’une connexion Wi-Fi peuvent privilégier les applications de messagerie et les appels par Internet. Certains téléphones permettent également les appels Wi-Fi, sous réserve que cette fonctionnalité soit disponible et opérationnelle. Pour les urgences, le 112 peut utiliser un autre réseau mobile accessible, lorsque les conditions techniques le permettent.

L’incident touche un opérateur qui comptait environ 21,6 millions de clients mobiles en France à la fin du mois de juin.