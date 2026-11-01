Haley Stevens, représentante démocrate du Michigan, soutient le républicain Mike Rogers à deux jours des élections de mi-mandat, une décision considérée comme une trahison par son parti. Cette rupture éclaire les tensions internes au sein du Parti démocrate entre progressistes et centristes, alors que la course sénatoriale demeure particulièrement disputée.

La représentante démocrate Haley Stevens a apporté son soutien au candidat républicain au Sénat Mike Rogers, rompant spectaculairement avec son propre parti à quarante-huit heures du scrutin de mi-mandat. Cette défection intervient dans l’une des courses sénatoriales les plus disputées du pays.

C’est un coup de théâtre politique qui a secoué le Michigan à la veille des élections de mi-mandat américaines. Haley Stevens, membre du Congrès en exercice et candidate démocrate malheureuse à l’investiture sénatoriale, a annoncé dimanche son soutien au républicain Mike Rogers, qui brigue le siège de sénateur de l’État. Une décision aussitôt qualifiée de « trahison » par une large partie de son propre camp.

La rupture s’est consommée lors d’une apparition commune avec Rogers à la sortie d’une messe, là où Stevens aurait dû, selon le programme initial, participer à un événement de rassemblement aux côtés du candidat démocrate Abdul El-Sayed. Ce dernier lui aurait signifié qu’elle n’était pas la bienvenue. « Abdul a clairement indiqué qu’il ne voulait pas de moi dans sa campagne », a déclaré Stevens devant les journalistes. « C’est pourquoi j’apporte mon soutien à Mike Rogers. »

La querelle entre les deux démocrates couvait depuis plusieurs semaines. Stevens, figure centriste du parti, et El-Sayed, représentant de son aile gauche, s’étaient déjà affrontés publiquement autour d’une publicité d’un groupe libéral extérieur à la campagne, qui imputait à Israël la hausse des prix alimentaires. El-Sayed avait pris ses distances avec ce message, mais la tension entre les deux camps n’avait pas retombé.

La réaction au sein du Parti démocrate a été immédiate et sévère. Le chef de la minorité sénatoriale Chuck Schumer a qualifié la démarche de Stevens de « trahison méprisable ». Le président de la fédération démocrate du Michigan, Curtis Hertel, a estimé qu’elle avait « abandonné tout ce qu’elle prétend défendre ». Plusieurs membres de son équipe auraient démissionné dans les heures suivant l’annonce.

El-Sayed, de son côté, a affiché une certaine indifférence publique. « Je ne pense pas à Haley Stevens », a-t-il déclaré aux journalistes. « Rien de tout cela n’a d’importance. » Le candidat démocrate, fils d’immigrants égyptiens et ancien responsable de santé publique, a construit sa campagne sur une critique des liens de Washington avec Israël et sur la frustration des électeurs à l’égard de l’establishment politique.

Du côté républicain, Rogers a salué le « courage » de Stevens, tandis que le président Donald Trump, sur son réseau Truth Social, a loué ce qu’il a présenté comme un acte de loyauté envers les habitants du Michigan.

L’enjeu de ce scrutin dépasse largement les frontières de l’État. Le siège sénatorial du Michigan, actuellement détenu par un démocrate qui ne se représente pas, n’a plus été remporté par un républicain depuis 1994. Les analystes classent cette course parmi les plus serrées du pays. Pour les démocrates, qui espèrent reprendre le contrôle du Sénat, une défaite au Michigan compliquerait considérablement l’équation : ils auraient alors besoin de conquérir cinq sièges ailleurs, au lieu de quatre. Le Michigan est par ailleurs un État pivot, ayant voté pour Joe Biden en 2020 avant de basculer vers Donald Trump en 2024.

À Detroit, les réactions des électeurs démocrates rencontrés reflétaient la perplexité autant que la déception. « Je ne comprends vraiment pas », confiait l’une d’eux. « C’est une trahison du parti. » D’autres, y compris des partisans de Rogers, doutaient que l’endorsement de Stevens change quoi que ce soit au résultat final. « Les gens voient clair dans ses motivations », estimait l’une d’elles. « Elle ne fera changer d’avis personne. »

Au-delà du scrutin de mardi, cet épisode met en lumière les fractures persistantes au sein du Parti démocrate, tiraillé entre son aile progressiste et ses figures centristes, à deux ans de l’élection présidentielle de 2028.