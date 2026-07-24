Les États-Unis atteignent leur pire bilan de rougeole depuis 1991

Les États-Unis enregistrent 2 318 cas de rougeole en 2026, dépassant ainsi le précédent record de 2 289 cas en 2025. Cette année marque la pire situation depuis 1991, et la maladie, déclarée éliminée en 2000, pourrait encore s’aggraver avec cinq mois restants dans l’année.

Avec 2 318 cas enregistrés en 2026, les États-Unis ont dépassé le record de l’an dernier, et il reste encore cinq mois à courir avant la fin de l’année.

Les chiffres publiés vendredi par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) sont sans ambiguïté : 2 318 infections à la rougeole ont été recensées aux États-Unis depuis le début de l’année 2026. Ce total dépasse les 2 289 cas comptabilisés sur l’ensemble de l’année 2025, qui constituait déjà un record récent.

C’est la pire année pour la rougeole aux États-Unis depuis 1991, et la plus grave depuis que la maladie y a été officiellement déclarée éliminée en 2000. Le pays avait franchi le seuil des 2 000 cas le mois dernier, avant que les chiffres ne continuent de grimper en juillet.

La situation est d’autant plus préoccupante que cinq mois restent à courir avant la clôture de l’année, laissant la porte ouverte à une aggravation supplémentaire du bilan.