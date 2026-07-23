Un employé des Hospices Civils contaminé par une substance radioactive lors d’un incident à Lyon

Un incident survenu aux Hospices Civils de Lyon a conduit à la contamination d'un employé par une substance radioactive. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection classe cet événement au niveau 2 de l'échelle INES, signalant des failles dans les mesures de protection.

Un employé des Hospices Civils de Lyon (HCL) a été contaminé par une substance radioactive à la suite d’un incident survenu le 13 mai dans les hôpitaux Est de Bron, a annoncé l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR). L’événement s’est produit lors de la rupture accidentelle d’un porte-flacon plombé contenant du lutétium-177, un isotope radioactif utilisé dans certains traitements contre le cancer. Une goutte du produit a atteint un membre du personnel, entraînant sa contamination.

L’établissement hospitalier a immédiatement déclenché les procédures de sécurité prévues en matière de radioprotection. Le salarié a été pris en charge sans délai et a bénéficié d’une opération de décontamination, tandis que les locaux concernés ont également été sécurisés et nettoyés. Selon l’ASNR, l’exposition a conduit à un dépassement ponctuel de la limite annuelle réglementaire fixée pour les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

Un incident classé au niveau 2 de l’échelle INES

À l’issue de son analyse, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection a classé cet événement au niveau 2 sur l’échelle internationale INES, qui comporte sept niveaux. Cette classification, peu fréquente dans le secteur médical, traduit une défaillance importante des mesures de radioprotection, sans pour autant correspondre à un accident majeur. L’ASNR précise qu’elle ne se prononce pas sur les conséquences médicales éventuelles pour l’employé concerné.

Les Hospices Civils de Lyon ont engagé une analyse approfondie des circonstances de l’incident et mis en place plusieurs mesures correctives afin d’éviter qu’une situation similaire ne se reproduise. L’ASNR a annoncé qu’une inspection sera prochainement menée pour vérifier l’application effective de ces actions. Dans son dernier rapport annuel, l’autorité rappelait que la radioprotection dans le domaine médical demeure globalement satisfaisante, tout en soulignant la persistance de fragilités liées au respect des procédures et à la culture de sécurité au sein de certains établissements.