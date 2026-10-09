Melouka Hadj-Mimoune devient députée : le PS récupère le siège de Gabriel Amard et LFI perd un élu à l’Assemblée

Suite aux élections sénatoriales, Melouka Hadj-Mimoune remplace Gabriel Amard, devenu sénateur, et intègre le groupe Socialistes et apparentés à l'Assemblée nationale. Ce changement entraîne la perte d’un siège pour La France insoumise, tandis que le Parti socialiste renforce sa présence avec une nouvelle députée.

Les élections sénatoriales du 27 septembre ont provoqué un changement de couleur politique inattendu à l’Assemblée nationale. Élu sénateur du Rhône, Gabriel Amard (LFI) a quitté son siège de député de la 6e circonscription, celle de Villeurbanne. Sa suppléante, Melouka Hadj-Mimoune, militante du Parti socialiste, lui succède et rejoint le groupe Socialistes et apparentés. Conséquence : La France insoumise perd un siège au Palais-Bourbon, tandis que le PS gagne une députée.

Ce changement trouve son origine dans les accords électoraux conclus entre les formations de gauche. En 2022, dans le cadre de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), Gabriel Amard avait été investi comme candidat à Villeurbanne avec Melouka Hadj-Mimoune pour suppléante. Le même binôme avait été reconduit lors des législatives anticipées de 2024, sous la bannière du Nouveau Front populaire. Une alliance qui produit aujourd’hui une conséquence parlementaire particulière : le départ de l’élu insoumis bénéficie directement au Parti socialiste.

Le PS se félicite de récupérer un siège à Villeurbanne

Militante socialiste depuis 2003, Melouka Hadj-Mimoune est une figure de la vie politique locale. Adjointe au maire de Villeurbanne depuis 2020, notamment chargée du logement, elle est également conseillère métropolitaine. Professionnelle de l’aide sociale à l’enfance, elle a construit une partie de son engagement autour de la lutte contre le mal-logement et de l’accès aux droits.

La fédération socialiste du Rhône s’est publiquement réjouie de son arrivée à l’Assemblée nationale. Elle souligne que Melouka Hadj-Mimoune devient la deuxième députée socialiste du département, aux côtés de Sandrine Runel, élue de la 4e circonscription. Le PS rappelle également que Villeurbanne avait déjà été représentée par une députée socialiste, Pascale Crozon, entre 2012 et 2017.

Une victoire au Sénat qui coûte un siège à LFI

Pour La France insoumise, le bilan est donc contrasté. Gabriel Amard a réalisé une percée historique en obtenant un siège au Sénat avec 374 voix de grands électeurs. Son élection permet au mouvement de Jean-Luc Mélenchon de faire son entrée au Palais du Luxembourg, une victoire politique revendiquée par la direction insoumise.

Mais cette conquête entraîne mécaniquement la perte d’un député LFI à l’Assemblée nationale. Melouka Hadj-Mimoune ne rejoint pas le groupe de son prédécesseur : fidèle à son appartenance socialiste, elle siège désormais avec les députés PS. Le groupe Socialistes et apparentés passe ainsi de 59 à 60 membres.