POLITIQUE

Eau potable en outre-mer : Yoann Gillet accuse la gauche et les macronistes de traiter les Ultramarins comme des « Français de seconde zone »

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Eau potable en outre-mer : Yoann Gillet accuse la gauche et les macronistes de traiter les Ultramarins comme des « Français de seconde zone »
Eau potable en outre-mer : Yoann Gillet accuse la gauche et les macronistes de traiter les Ultramarins comme des « Français de seconde zone »

Le rejet d’une proposition de résolution du Rassemblement national consacrée à l’accès à l’eau potable en outre-mer provoque une nouvelle polémique à l’Assemblée nationale. Le député RN Yoann Gillet a vivement attaqué les parlementaires de gauche et du bloc central ayant voté contre le texte, les accusant de considérer les habitants des territoires ultramarins comme des « Français de seconde zone ».

Présentée lors de la journée parlementaire du Rassemblement national, la résolution invitait le gouvernement à garantir un accès continu à l’eau potable dans les territoires ultramarins. Le sujet reste particulièrement sensible dans plusieurs collectivités, notamment en Guadeloupe et à Mayotte, où les difficultés d’approvisionnement et les défaillances des réseaux affectent régulièrement la vie quotidienne des habitants.

Une accusation politique après le rejet du texte

À l’issue du vote, Yoann Gillet a dénoncé l’attitude de ses adversaires politiques. Selon le député RN, le rejet de cette résolution témoignerait d’un manque de considération pour les populations ultramarines. Il accuse ainsi « la gauche et les macronistes » de traiter les Ultramarins comme des « Français de seconde zone ».

Cette interprétation constitue toutefois une accusation politique du Rassemblement national. Le vote contre une proposition de résolution ne signifie pas nécessairement une opposition à l’objectif d’accès à l’eau potable. Les députés peuvent également contester la rédaction d’un texte, sa portée ou l’initiative politique de ses auteurs.

Le débat intervient alors que les difficultés d’accès à l’eau demeurent un problème majeur dans certains territoires français. Les réseaux vieillissants, les pertes importantes lors de la distribution et le manque d’investissements constituent autant de défis pour les collectivités et l’État.

La résolution du RN n’avait par ailleurs pas de valeur législative contraignante. Même adoptée, elle n’aurait pas suffi à créer un dispositif financier ou réglementaire garantissant immédiatement l’accès continu à l’eau potable.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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