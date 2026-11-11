Billets de TGV : la SNCF ouvre les réservations dès jeudi pour voyager jusqu’au 2 juillet 2027

À partir du 12 novembre, la SNCF permet aux voyageurs de réserver des billets de TGV INOUI jusqu'au 2 juillet 2027, une période élargie pour anticiper les déplacements. Cette initiative, qui exclut certaines catégories de trains, vise à faciliter la planification des vacances et week-ends, tout en tenant compte de la tarification évolutive.

La SNCF change ses habitudes. À partir de ce jeudi 12 novembre, les voyageurs pourront réserver leurs billets de TGV INOUI pour des trajets allant jusqu’au 2 juillet 2027, soit près de huit mois à l’avance pour les départs les plus éloignés. Une ouverture anticipée qui doit permettre aux Français de préparer leurs vacances d’hiver, leurs week-ends de printemps et leurs premiers déplacements estivaux. Mais attention, toutes les catégories de trains ne sont pas concernées par le même calendrier.

La SNCF va ouvrir jeudi 12 novembre une nouvelle période de réservation particulièrement longue. Habituellement, les billets de TGV INOUI sont mis en vente environ quatre mois avant le départ. Cette fois, les voyageurs pourront acheter leurs titres de transport pour des circulations comprises entre le 7 janvier et le 2 juillet 2027. La compagnie ferroviaire souhaite ainsi permettre à ses clients d’organiser plusieurs mois de déplacements en une seule fois. Les vacances scolaires d’hiver, celles de printemps, les ponts du mois de mai et les premiers départs de l’été sont concernés. Une évolution importante pour les familles et les voyageurs qui souhaitent anticiper leurs déplacements.

Cette ouverture intervient alors que les prix des billets de train constituent une préoccupation régulière pour les usagers. La SNCF applique une tarification évolutive, fondée notamment sur le remplissage des trains et la demande. Les premiers billets proposés à la vente peuvent donc être moins chers que ceux achetés quelques semaines avant le départ, même si cela n’est pas systématique. Sur les lignes les plus fréquentées, les tarifs les plus accessibles peuvent disparaître rapidement, particulièrement pendant les vacances scolaires et les longs week-ends. Réserver tôt permet également de bénéficier d’un choix plus important d’horaires et de places disponibles, notamment pour les voyageurs qui souhaitent partir en groupe ou en famille.

Tous les trains ne sont toutefois pas concernés par cette ouverture anticipée. Pour les TGV INOUI circulant en France, les réservations seront possibles jusqu’au 2 juillet 2027. En revanche, les billets Intercités ne seront proposés que pour des voyages allant du 7 janvier au 31 mars 2027. Les voyageurs souhaitant se rendre à l’étranger pourront également réserver, à partir de jeudi, certains trajets internationaux pour la période du 1er avril au 2 juillet. Cela concerne notamment les TGV Lyria vers la Suisse, les TGV INOUI vers l’Italie et l’Espagne, ainsi que certaines liaisons vers Bruxelles, Luxembourg et Fribourg-en-Brisgau.

Pour OUIGO Grande Vitesse, les voyageurs n’auront pas besoin d’attendre jeudi. Les billets pour les circulations allant jusqu’au 2 juillet 2027 sont déjà disponibles depuis le 30 septembre dernier. La situation est différente pour les OUIGO Train Classique circulant en France, dont les réservations ouvrent généralement soixante jours avant le départ. Quant aux TER, leur calendrier dépend des régions, avec des périodes de réservation comprises le plus souvent entre trois et cinq mois. La SNCF précise également que certains travaux sur le réseau ferroviaire peuvent retarder la mise en vente de trains particuliers. Il est donc possible qu’une liaison n’apparaisse pas immédiatement, même si la période de voyage est officiellement ouverte.

Les vacances de printemps et les ponts de mai déjà accessibles

Cette nouvelle organisation permet notamment d’anticiper les déplacements pendant les vacances scolaires de 2027. Pour la zone C, qui comprend Paris, les congés de printemps commenceront le 3 avril. Ils débuteront le 10 avril pour la zone A et le 17 avril pour la zone B. Les voyageurs pourront également réserver leurs billets pour le pont de l’Ascension, dont le jeudi férié tombe le 6 mai, ou pour le week-end de la Pentecôte, avec un lundi férié le 17 mai. Ces périodes concentrent traditionnellement une forte demande sur les principales lignes ferroviaires, notamment vers les destinations touristiques et les grandes métropoles françaises.

Les réservations ouvriront sur le site et l’application SNCF Connect, ainsi qu’auprès des distributeurs habituels. Pour les voyageurs souhaitant obtenir les tarifs les plus intéressants, la compagnie recommande d’anticiper les achats et de comparer les horaires. Il faut toutefois rappeler qu’une réservation effectuée dès l’ouverture ne garantit pas automatiquement le prix le plus bas. Les tarifs dépendent de la disponibilité des places, des conditions commerciales et des éventuelles réductions applicables. Cette ouverture exceptionnelle offre néanmoins une visibilité plus importante sur le calendrier ferroviaire. Les voyageurs pourront ainsi organiser leurs déplacements jusqu’au vendredi 2 juillet, à la veille du début des vacances scolaires d’été, fixé au samedi 3 juillet 2027.