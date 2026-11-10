Jérôme Banctel reçoit le titre de « Cuisinier de l'année 2027 » par Gault&Millau pour son restaurant Le Gabriel à Paris. Ce chef breton, déjà étoilé au Michelin, se distingue par sa cuisine contemporaine alliant traditions bretonnes et influences internationales. Cette reconnaissance souligne son parcours exceptionnel de plus de trente ans en gastronomie.

Né à Rennes en 1971 et élevé à Piré-sur-Seiche, en Ille-et-Vilaine, Jérôme Banctel a développé très jeune une passion pour la cuisine, notamment auprès de sa grand-mère. Après une formation au lycée hôtelier de Saint-Méen-le-Grand, il a travaillé aux côtés de plusieurs grandes figures de la gastronomie française, dont Christian Constant, Bernard Pacaud et Alain Senderens. Ce dernier lui avait confié le poste de second au restaurant Lucas Carton, où il est resté jusqu’en 2013. En 2015, l’homme d’affaires Michel Reybier lui confie les cuisines de La Réserve Paris, établissement de prestige situé dans le VIIIe arrondissement de la capitale.

Une cuisine entre tradition bretonne et influences internationales

Le chef a vécu une soirée d’autant plus particulière qu’il avait lui-même préparé le dîner de gala servi à quelque 600 convives, sans savoir qu’il repartirait avec la récompense principale. Le palmarès 2027 a également distingué Clément Réauté, élu pâtissier de l’année, Paz Levinson, sacrée sommelière de l’année, et Nolwenn Corre, récompensée dans la catégorie « Grand de demain ». Pour Jérôme Banctel, cette consécration vient couronner plus de trois décennies de travail dans les cuisines françaises. Elle confirme également la place du Gabriel parmi les grandes tables parisiennes, où le chef poursuit une approche personnelle de la gastronomie, entre maîtrise technique, créativité et fidélité aux produits.