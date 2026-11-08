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Pneus hiver et chaînes : ce que les automobilistes doivent savoir depuis le 1er novembre

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Pneus hiver et chaînes : ce que les automobilistes doivent savoir depuis le 1er novembre
Pneus hiver et chaînes : ce que les automobilistes doivent savoir depuis le 1er novembre

Depuis le 1er novembre 2026, les automobilistes circulant dans certaines zones montagneuses françaises doivent respecter les obligations d’équipement hivernal prévues par la loi Montagne. Cette réglementation restera applicable jusqu’au 31 mars 2027, indépendamment des conditions météorologiques. Elle concerne des communes situées dans 34 départements répartis entre les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Vosges et la Corse. L’objectif est d’améliorer la sécurité routière et de limiter les blocages provoqués par des véhicules insuffisamment équipés lors des épisodes neigeux. Contrairement à une idée répandue, l’obligation ne s’applique pas automatiquement à l’ensemble des départements concernés : les communes sont désignées par arrêté préfectoral et les zones doivent être signalées par des panneaux spécifiques.

Pour respecter la réglementation, les conducteurs de voitures particulières disposent de deux possibilités. Ils peuvent équiper leur véhicule de quatre pneus adaptés à la conduite hivernale portant le marquage 3PMSF, reconnaissable à son symbole représentant une montagne à trois sommets et un flocon de neige. Ils peuvent également conserver dans leur véhicule des chaînes métalliques ou des chaussettes à neige permettant d’équiper au moins deux roues motrices. Depuis novembre 2024, les pneus portant uniquement la mention M+S ne suffisent plus à satisfaire l’obligation sans dispositifs antidérapants supplémentaires. Les équipements doivent être compatibles avec les dimensions des roues et les caractéristiques du véhicule. Les véhicules équipés de pneus à clous bénéficient d’une exemption spécifique.

Une réglementation qui concerne aussi les vacanciers

Ces obligations ne s’adressent pas uniquement aux habitants des régions montagneuses. Les automobilistes qui traversent temporairement les zones concernées, notamment pour rejoindre une station de sports d’hiver, doivent également disposer des équipements réglementaires. Les véhicules utilitaires, les camping-cars, les autocars et les poids lourds sont aussi concernés, avec des règles particulières selon leur catégorie. Pour les poids lourds tractant une remorque ou une semi-remorque, la présence de dispositifs antidérapants amovibles reste notamment obligatoire, même lorsque le véhicule dispose de pneus hiver. Avant un déplacement, les conducteurs peuvent consulter les arrêtés préfectoraux et les informations de la Sécurité routière pour connaître précisément les communes soumises à la réglementation.

Au-delà du respect des obligations légales, la préparation du véhicule reste essentielle pendant la saison froide. Il est recommandé de vérifier l’état des pneumatiques, la pression des roues, les essuie-glaces, l’éclairage et le niveau de liquide lave-glace adapté aux basses températures. Sur une route enneigée ou verglacée, une conduite souple, des distances de sécurité plus importantes et une vitesse adaptée demeurent indispensables. Les pneus hiver améliorent l’adhérence dans certaines conditions, mais ne suppriment pas les risques d’accident. Les automobilistes doivent également tenir compte des panneaux temporaires imposant l’utilisation de chaînes lorsque les conditions l’exigent. La réglementation hivernale vise ainsi à prévenir les situations dangereuses, mais la prudence du conducteur reste déterminante.

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