Trêve hivernale 2026-2027 : ce que les locataires et propriétaires doivent absolument savoir

La trêve hivernale, en vigueur du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, suspend les expulsions locatives, protégeant les occupants durant l’hiver. Bien que les loyers dus persistent, les locataires doivent gérer leurs obligations tout en explorant des solutions d'accompagnement. Les propriétaires peuvent également continuer certaines démarches judiciaires, avec des exceptions pour violences conjugales et occupations illégales.

La trêve hivernale a débuté le 1er novembre 2026 et se poursuivra jusqu’au 31 mars 2027 inclus. Pendant cette période, les expulsions locatives sont en principe suspendues afin de protéger les occupants contre la perte de leur logement durant les mois les plus froids. Cette mesure concerne notamment les locataires faisant l’objet d’une procédure pour loyers impayés, même lorsqu’une décision judiciaire d’expulsion a déjà été rendue. Elle constitue un dispositif important de protection sociale, particulièrement dans un contexte où les dépenses de logement, d’énergie et d’alimentation pèsent sur de nombreux budgets. Son application reste toutefois encadrée par la loi et ne signifie pas que toutes les obligations des locataires ou des propriétaires sont interrompues.

La trêve hivernale ne supprime ni les loyers dus ni les dettes accumulées. Les locataires doivent continuer à régler leurs échéances et, lorsqu’ils rencontrent des difficultés, rechercher des solutions de remboursement ou solliciter un accompagnement. Les propriétaires peuvent de leur côté engager ou poursuivre certaines démarches judiciaires pendant cette période. Une décision d’expulsion peut ainsi être prononcée, mais son exécution est normalement reportée jusqu’à la fin de la trêve. Il existe néanmoins des exceptions. Les personnes occupant illégalement un domicile ne bénéficient pas de cette protection dans les mêmes conditions. Une expulsion peut également intervenir dans certaines situations de violences conjugales, sur décision judiciaire, ou lorsqu’un relogement correspondant aux besoins du foyer est prévu.

Les coupures d’énergie également encadrées

La protection hivernale concerne aussi l’accès à l’énergie. Pendant cette période, les fournisseurs ne peuvent pas interrompre l’alimentation en électricité ou en gaz d’une résidence principale pour des factures impayées. Les règles applicables aux réductions de puissance électrique sont toutefois distinctes et dépendent notamment de la situation du ménage et des dispositifs de protection dont il bénéficie. Les personnes confrontées à des difficultés financières peuvent se rapprocher de leur fournisseur, des services sociaux ou des organismes compétents pour rechercher un échéancier et vérifier leur accès aux aides disponibles. Le Fonds de solidarité pour le logement peut notamment intervenir, sous conditions, pour certaines dépenses liées au logement.

La fin de la trêve hivernale, prévue le 31 mars 2027, ne signifie pas que toutes les expulsions seront automatiquement exécutées dès le lendemain. Les procédures doivent respecter les décisions judiciaires et les formalités légales. Pour les locataires en difficulté, il est préférable d’agir avant que les dettes ne deviennent trop importantes, en contactant notamment l’Agence départementale d’information sur le logement lorsqu’elle est disponible. Les propriétaires ont également intérêt à privilégier un dialogue précoce et à connaître les démarches autorisées. La trêve hivernale demeure ainsi un mécanisme temporaire de protection, dont l’efficacité dépend aussi de l’accompagnement social et de la recherche de solutions durables aux difficultés de logement.