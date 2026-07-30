Incendies dans le Sud-Ouest : la SNCF prolonge les perturbations jusqu’au 2 août

La SNCF a annoncé le maintien de l’interruption d’une partie de son trafic ferroviaire dans le Sud-Ouest jusqu’au dimanche 2 août, en raison des importants incendies qui touchent la Gironde et les Landes. Les TGV en provenance de Paris continueront de s’arrêter à Bordeaux, à l’exception des liaisons vers Toulouse, tandis que plusieurs dessertes au départ de la capitale aquitaine resteront suspendues pour des raisons de sécurité.

Le gestionnaire du réseau ferroviaire n’a pas encore obtenu l’autorisation d’accéder à certaines infrastructures situées dans les zones affectées par les incendies. Avant toute reprise du trafic, des inspections devront être réalisées afin de vérifier l’état des voies, des installations électriques et des équipements de signalisation exposés aux flammes ou aux fortes chaleurs.

Une offre renforcée pour limiter les conséquences sur les voyageurs

Les liaisons entre Bordeaux, Arcachon, Hendaye et Tarbes via Dax demeurent interrompues, tout comme plusieurs dessertes TER dans le secteur compris entre Bordeaux, Arcachon et Morcenx. Le train de nuit reliant Paris à Tarbes ne circulera pas non plus durant cette période.

Afin de limiter les perturbations en pleine période de grands départs en vacances, la SNCF mettra en circulation plus de 9 000 places supplémentaires entre vendredi et dimanche. Deux allers-retours quotidiens supplémentaires seront proposés entre Paris et Tarbes via Toulouse, tandis que les capacités des Intercités et des TER desservant le Pays basque seront renforcées. Les voyageurs concernés par les suppressions pourront modifier ou annuler leurs billets sans frais, un dispositif exceptionnel que le gouvernement a prolongé jusqu’au 4 août.