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Sephora vise 100 implantations au Royaume-Uni grâce à Marks & Spencer

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Sephora vise 100 implantations au Royaume-Uni grâce à Marks & Spencer
Sephora vise 100 implantations au Royaume-Uni grâce à Marks & Spencer

Pour Sephora, l’accord offre un moyen d’étendre sa présence en s’appuyant sur un réseau commercial déjà établi. Marks & Spencer accueille près de 30 millions de clients par an et dispose d’une couverture nationale. Des espaces au sein de ses magasins permettraient à l’enseigne de beauté de toucher une clientèle supplémentaire tout en limitant les investissements nécessaires à la création de points de vente indépendants.

Marks & Spencer veut renforcer son activité beauté

Le distributeur britannique cherche, de son côté, à développer sa place dans la beauté. Sa part de marché est estimée à environ 1,3 %, dans un secteur évalué à 5,2 milliards de livres. L’arrivée de Sephora doit enrichir son offre avec des marques exclusives et émergentes, tout en apportant le savoir-faire d’un spécialiste. Le partenariat pourrait également attirer des consommateurs plus jeunes et créer de nouvelles occasions de visite dans ses magasins.

L’opération associe ainsi la capacité de distribution de M&S à l’offre et à la notoriété de Sephora. Sa portée dépendra toutefois du rythme des ouvertures, du choix des magasins et de l’accueil des clients. L’objectif de 100 implantations représente une montée en puissance progressive : le lancement prévu au printemps 2027 constituera la première étape d’un déploiement annoncé sur deux ans.

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