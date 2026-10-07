Louis Vuitton veut rénover deux rues parisiennes à ses frais, un projet qui divise les élus

La Ville de Paris envisage de confier la rénovation des rues Bassano et Galilée à Louis Vuitton, qui financerait intégralement les travaux pour améliorer les espaces piétons. Ce projet soulève des préoccupations parmi les élus, qui craignent une privatisation de l'espace public et un déséquilibre entre les quartiers bénéficiant de financements privés et ceux dépendant de l'investissement municipal.

La rénovation des abords du futur grand magasin Louis Vuitton sur les Champs-Élysées suscite une polémique. La Ville de Paris prévoit de confier à la maison du groupe LVMH le réaménagement de portions des rues Bassano et Galilée, dans le 8e arrondissement. L’entreprise financerait intégralement les travaux, estimés à 2 millions d’euros, y compris les éventuels dépassements. Le dispositif présenté aux élus prévoit une prise en charge sans contrepartie, avec pour objectif d’améliorer la place des piétons.

Le projet comprend notamment un élargissement des trottoirs, un dallage en granit et l’installation de bacs végétalisés. Il repose sur une convention d’offre de concours entre la municipalité et Louis Vuitton Malletier, inscrite à l’ordre du jour du Conseil de Paris d’octobre. Le conseil du 8e arrondissement a déjà donné un avis favorable, assorti d’une réserve demandant le maintien de la maîtrise d’ouvrage publique. Cette précision traduit une préoccupation centrale : conserver le contrôle municipal sur l’aménagement de la voirie.

Le financement privé au cœur du débat

Des élus dénoncent une « privatisation de l’espace public », estimant que l’intervention d’une grande enseigne dans les rues bordant son propre établissement pose un problème de gouvernance. Le désaccord porte donc autant sur la conduite du chantier que sur son financement. L’amélioration des espaces piétons peut bénéficier aux riverains et aux passants, tout en valorisant l’environnement commercial de Louis Vuitton. La réserve exprimée dans le 8e arrondissement souligne cette tension entre contribution privée et responsabilité publique.

Pour la municipalité, ce type de contribution permet de réaliser des aménagements sans en supporter directement le coût. Mais l’économie budgétaire ne suffit pas à régler les interrogations sur les priorités urbaines. Le dossier soulève notamment la question de l’équilibre entre les quartiers capables d’attirer des financements privés et ceux qui dépendent entièrement des investissements municipaux. Au-delà de ces deux rues, le débat concerne la capacité de la Ville à mobiliser les entreprises tout en conservant la décision sur les usages et la transformation de l’espace public.