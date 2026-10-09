Quatre fonds d’investissement se disputent Guinault, une pépite française de l’industrie aéroportuaire

Guinault, PME française spécialisée dans les équipements aéroportuaires, recherche un nouvel actionnaire majoritaire, attirant l'attention de quatre fonds d'investissement. Cette convoitise illustre l'intérêt croissant des investisseurs pour le secteur, alors que l'entreprise prévoit un développement international et souhaite maintenir sa production en France.

La PME française Guinault suscite les convoitises. Spécialisée dans la fabrication d’équipements destinés aux opérations aéroportuaires, cette entreprise implantée près d’Orléans cherche un nouvel actionnaire majoritaire. Selon les informations de L’Informé, publiées le 8 octobre, quatre fonds d’investissement sont en concurrence pour entrer à son capital. Une bataille financière qui témoigne de l’intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises industrielles positionnées sur les marchés de l’aéronautique. Avec plus de 400 collaborateurs et une activité internationale, Guinault possède plusieurs atouts susceptibles de séduire les candidats à sa reprise.

Fondée en 1949, l’entreprise française s’est spécialisée dans les équipements permettant d’alimenter les avions en électricité et de les climatiser lorsqu’ils stationnent au sol. Ses groupes électrogènes, ses systèmes de conditionnement d’air et ses équipements techniques permettent notamment de limiter le recours aux moteurs auxiliaires des appareils. Une activité particulièrement stratégique alors que les aéroports cherchent à réduire leurs dépenses énergétiques et leurs émissions polluantes. Guinault met également en avant une production réalisée en France, sur son site industriel de 50 000 mètres carrés situé dans l’agglomération orléanaise.

Une entreprise française qui attire les investisseurs

L’intérêt de quatre fonds pour Guinault intervient dans un contexte de consolidation du secteur des équipements aéroportuaires. En septembre dernier, le groupe d’investissement allemand Mutares a notamment finalisé l’acquisition de Trepel Airport Equipment et de MAFI Transport-Systeme, deux entreprises spécialisées dans les matériels de manutention et de transport industriel. Ces opérations illustrent l’appétit des investisseurs pour des sociétés disposant de compétences techniques spécifiques et de débouchés internationaux. Dans le cas de Guinault, le développement des infrastructures aéroportuaires et la recherche de solutions moins énergivores constituent des perspectives commerciales importantes.

Reste désormais à connaître l’identité du futur actionnaire majoritaire et les orientations qu’il souhaitera donner à l’entreprise. L’arrivée d’un fonds pourrait permettre à Guinault d’accélérer son développement international, de renforcer ses investissements industriels ou d’élargir son offre technologique. Elle soulève également la question de la préservation de son ancrage français et de sa stratégie à long terme. La société revendique une croissance organique depuis 2003, une rentabilité continue et le réinvestissement d’une grande partie de ses résultats. Autant de caractéristiques qui expliquent son attractivité et qui feront de cette opération capitalistique un dossier à suivre pour l’industrie aéronautique française.