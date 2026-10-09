« Portobello » : Arte raconte en six épisodes la chute d’Enzo Tortora, star de la télévision italienne

Arte dévoile « Portobello », une série en six épisodes qui retrace le parcours d’Enzo Tortora, animateur phare de la télévision italienne, pris dans une affaire judiciaire des années 1980. La fiction examine les impacts des médias sur la justice et la destruction de l’image publique, illustrant les dangers d’un spectacle médiatique.

Arte met en ligne « Portobello », une série en six épisodes signée Marco Bellocchio, avant sa diffusion à l’antenne les 15 et 22 octobre. Portée par Fabrizio Gifuni, la fiction revient sur le destin d’Enzo Tortora, animateur vedette de la télévision italienne emporté dans une affaire judiciaire qui a durablement marqué le pays.

Enzo Tortora était l’un des présentateurs les plus populaires d’Italie lorsque son nom a basculé dans l’actualité judiciaire au début des années 1980. À la tête de « Portobello », émission à succès de la Rai, il incarnait alors une télévision familiale et très grand public.

Son arrestation en 1983 provoque un choc national. Accusé d’entretenir des liens avec la Camorra, il est exposé publiquement comme un coupable avant même que l’affaire ne soit définitivement jugée. Condamné en première instance, il sera ensuite acquitté en appel, avant que son innocence ne soit reconnue de manière définitive.

Une série sur la justice, les médias et la fabrication d’un scandale

Marco Bellocchio choisit de ne pas raconter uniquement le parcours judiciaire d’Enzo Tortora. « Portobello » s’intéresse aussi au rôle joué par les médias, à la violence de l’exposition publique et à la manière dont une personnalité peut voir son image basculer en quelques heures.

Fabrizio Gifuni incarne le présentateur au centre de cette mécanique. À travers les six épisodes, la série met en parallèle la célébrité, la télévision, l’enquête judiciaire et la chute d’un homme dont l’affaire deviendra ensuite l’un des symboles des erreurs de la justice italienne.

Six épisodes déjà disponibles en ligne

Arte propose dès à présent l’intégralité des six épisodes sur sa plateforme, avant une programmation télévisée répartie sur les soirées des 15 et 22 octobre.

Avec « Portobello », la chaîne franco-allemande mise sur une série historique qui dépasse le simple biopic. En retraçant l’affaire Tortora, Marco Bellocchio interroge aussi la puissance de la télévision et la rapidité avec laquelle une réputation peut être détruite lorsqu’une affaire judiciaire devient un spectacle public.