Jackson Five : un documentaire inédit va révéler les secrets de famille derrière le succès du groupe mythique

Un documentaire inédit sur les Jackson Five, prévu pour 2026, met en lumière les parcours des frères Jackson. S'appuyant sur des témoignages exclusifs et des archives personnelles, il examine les dynamiques familiales, l'influence de Joe Jackson, ainsi que les carrières individuelles après leur apogée. L’œuvre vise à rendre justice à leurs contributions souvent éclipsées par celle de Michael Jackson.

L’histoire des Jackson Five s’apprête à être racontée sous un angle inédit. Un nouveau documentaire consacré au célèbre groupe américain réunira les témoignages exclusifs de Jackie, Jermaine, Marlon et Tito Jackson, les quatre frères de Michael Jackson qui ont participé à l’une des plus grandes aventures musicales du XXe siècle. Annoncé le 12 octobre 2026 à l’occasion du MipCom de Cannes, ce projet bénéficie d’un accès exceptionnel aux archives personnelles de la famille, avec de nombreuses images jusqu’ici jamais dévoilées. Développé depuis trois ans par la société britannique Workerbee, filiale de Banijay UK, et Paper Route Studios, le documentaire sera proposé sous deux formats : un long-métrage de 90 minutes et une série documentaire en trois épisodes. Sa particularité réside dans la place accordée aux frères Jackson, dont les parcours personnels ont souvent été éclipsés par l’immense notoriété de Michael Jackson. Aucune date de diffusion ni aucun diffuseur n’ont encore été officiellement annoncés.

Réalisé par Benjamin Hirsch, déjà connu pour son travail sur le documentaire consacré à Janet Jackson, le programme retracera les débuts de la famille dans la ville de Gary, dans l’Indiana, jusqu’à son accession au rang de phénomène musical international. Le récit reviendra notamment sur l’influence déterminante de Joe Jackson, père et premier manager du groupe, dont les méthodes particulièrement strictes ont façonné la carrière de ses enfants. Les répétitions intensives, les contraintes imposées aux jeunes musiciens et les sacrifices familiaux occuperont une place importante dans le film. Le rôle de leur mère, Katherine Jackson, sera également abordé, tout comme les tensions apparues au fil des années entre les différents membres de la famille. Le documentaire reviendra aussi sur les séparations, les retrouvailles et les carrières individuelles des frères Jackson après leur période de gloire collective. En croisant leurs souvenirs et des archives privées rarement accessibles, les producteurs souhaitent proposer une histoire plus complète de cette famille qui a profondément marqué l’industrie musicale américaine.

La dernière interview de Tito Jackson au cœur du documentaire

L’un des éléments les plus marquants de cette production sera la présence de la dernière interview accordée par Tito Jackson avant sa disparition en septembre 2024, à l’âge de 70 ans. Guitariste du groupe et frère aîné de Michael Jackson, il avait participé au développement de ce projet avant son décès. Ses déclarations permettront ainsi d’apporter un témoignage direct sur l’histoire familiale, les années de succès et les relations parfois complexes entre les différents membres du groupe. Les producteurs ont également obtenu des séquences filmées inédites, des documents provenant des archives personnelles des Jackson et de nouveaux entretiens permettant de confronter les souvenirs des protagonistes. Cette approche documentaire entend dépasser les récits traditionnellement centrés sur Michael Jackson pour redonner une place aux autres membres de la formation. Jackie, Jermaine, Tito et Marlon pourront ainsi évoquer leur contribution musicale, mais aussi les conséquences personnelles d’une célébrité acquise dès l’enfance. Le projet apparaît d’autant plus singulier que la disparition de Michael Jackson en 2009 avait déjà donné lieu à de nombreuses productions audiovisuelles, rarement consacrées avec autant de précision aux parcours de ses frères.

Sur le plan industriel, ce documentaire constitue également un projet important pour le marché international des programmes. La distribution a été confiée à Mediawan Rights, qui présente actuellement la production aux diffuseurs et plateformes à l’occasion du MipCom de Cannes. Le groupe français entend commercialiser le film dans plusieurs territoires, en s’appuyant sur la notoriété mondiale des Jackson Five et sur l’attrait des archives exclusives pour les chaînes et les services de streaming. Le projet bénéficie également du soutien financier de Banijay Entertainment, qui a participé à son développement à travers son fonds consacré à la création de programmes originaux. Cette initiative intervient alors que les documentaires musicaux occupent une place importante dans les stratégies des plateformes, particulièrement lorsqu’ils reposent sur des témoignages familiaux ou des images longtemps restées privées. Pour les producteurs, l’enjeu sera de proposer un récit capable d’intéresser les admirateurs historiques du groupe tout en permettant aux nouvelles générations de découvrir son influence sur la musique populaire. Plus d’un demi-siècle après leurs premiers succès, les Jackson Five continuent ainsi d’alimenter l’intérêt des diffuseurs, avec un documentaire qui promet d’explorer les coulisses d’une réussite artistique exceptionnelle, mais également les fractures d’une famille confrontée très tôt à la célébrité.